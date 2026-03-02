İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi. Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği" bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği öne sürülen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

-“İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa’ya saldırı tehdidinde bulundu”

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

-“Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı”

İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.

-“İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın üst düzey isimlerini hedef aldığını ileri sürdü”

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Beyrut’ta Hizbullah’ın "üst düzey isimleri" ve Lübnan’ın güneyinde örgütün "kilit bir isminin" hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

-“İsrail ordusu, Lübnan’dan füze atıldığını ileri sürdü”

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

-“Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin yeniden savaş platformuna dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi”

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesine devletin izin vermeyeceğini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Avn, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından roket atılmasının ülkeyi bölgedeki tehlikeli askeri çatışmaların içine çekme riski taşıdığını, bunun devletin Lübnan’ı çatışmalardan uzak tutma çabalarını hedef aldığını söyledi.

İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını da kınayan Avn, Lübnan’ın yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesinin ülkeyi yeni risklerle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.

Herhangi bir olumsuz gelişmenin sorumluluğunun, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik tekrarlanan çağrıları dikkate almayan taraflara ait olacağını vurgulayan Avn, Lübnan devletinin böyle bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini ve Lübnan halkının da bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.

-“Lübnan Başbakanı Selam, güneyden İsrail'e roket atılmasının sorumsuz bir eylem olduğunu belirtti”

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, roket saldırısının sorumsuz bir eylem ve arkasında hangi tarafın bulunduğuna bakılmaksızın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ülkenin yeni maceralara sürüklenmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Selam, olayın sorumlularının tespit edilerek durdurulması ve Lübnan halkının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

-“Başbakan Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı”

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.

Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.