Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun KKTC Toplu Ulaşım Master Planı’nı oy birliğiyle kabul ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, revize edilen plan dün belediye başkanlarına, bugün ise Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’na sunuldu. Cumhuriyet Meclisi’ndeki sunum, Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı tarafından yapıldı. Sunumda planın teknik detayları, hedefleri ve uygulama aşamaları hakkında bilgi verildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından plan oy birliğiyle onaylanırken, çemberlere giriş ve çıkışlardaki trafik levhalarının yenilenmesi ile mesafe düzenlemelerinin yeniden ele alınması da oy birliğiyle karara bağlandı.

- Arıklı: “Toplu Ulaşım Master Planı’nın hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC Toplu Ulaşım Master Planı’nın uygulamaya konulmasından önce tüm paydaşların bilgilendirileceğini ve kapsamlı bir görüş alışverişi yapılacağını vurguladı.

Toplu taşımanın yetersizliği nedeniyle bireysel ulaşımın arttığına dikkat çeken Arıklı, bunun ülke ekonomisine ciddi bir yük getirdiğini belirterek, yılda yaklaşık 680 milyon doların bu nedenle yurt dışına gittiğini söyledi.

Trafikteki araç sayısındaki hızlı artışa da işaret eden Arıklı, her ay ortalama 3 bin yeni aracın trafiğe çıktığını ifade ederek mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını kaydetti. Arıklı, Toplu Ulaşım Master Planı’nın hayata geçirilmesinin bu açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Arıklı, belediye başkanlarının sunum sırasında dile getirdiği görüş ve önerilerin not alındığını belirterek, önümüzdeki günlerde farklı paydaşlara yönelik bilgilendirme sunumlarının da yapılacağını söyledi. Arıklı, katılımcı bir anlayışla hareket edilerek planın en sağlıklı şekilde uygulanmasının hedeflendiğini ifade etti.