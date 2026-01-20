Kuzucuk’ta faaliyet gösteren bir şantiye alanında bugün meydana gelen iş kazasında 52 yaşındaki Arkın Akım yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şantiye alanı içerisinde çalışan Arkın Akım (E-52), saat 08.30 sıralarında, park halinde bulunan çalışır durumdaki araca takılı karavanın altına yatıp, el freni demirini karavana monte etmeye çalıştığı sırada, araç sürücüsü konu şahsı fark etmeyip aracı hareket ettirdi ve karavanın sol tekerleği Arkın Akım’ın üzerinden geçti.

Yaralanan Akım, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.