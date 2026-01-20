Berova: “Bu sistem, ülkenin güvenliğini ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nin çalışmalarının verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyacak”

Bolat: “Gazimağusa ve Girne limanlarında yasa dışı ticaretle mücadele ve gümrük kontrollerinin hızlandırılması için Mobil X-Ray tarama cihazlarının montajı yapıldı”

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında, ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürütülen iş birliği kapsamında hibe edilen Mobil X-Ray Tarama Sistemi’nin Teslim Töreni, Girne Turizm Limanı- Girne Gümrük Şube Amirliği’nde yapıldı.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bürokratlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Törende, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşma yaptı.

-Berova: “İnsan gözünün kaçırabileceği her türlü yasa dışı materyal ve kaçakçılık girişimi en yüksek hassasiyetle tespit edebilecek”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mobil X-Ray Tarama Sistemi’nin ülkenin güvenliğini ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nin çalışmalarının verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyacağını kaydetti.

Türkiye Ticaret Bakanlığı'yla üç yıla yakın süredir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gümrük alanlarının geliştirilmesi ve ileri teknoloji cihazlarla güçlendirilmesi için verimli bir çalışma yürüttüklerini anlatan Berova, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Berova, “Günümüz dünyasında hız ve güvenlik artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki temel unsur haline gelmiştir. Özellikle ticaretin ve sınır güvenliğinin hayati önem taşıdığı bu noktada, teknolojinin en son imkanlarını kullanmak bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir.” dedi.

Bugün hizmete alınan sistemin saatler süren detaylı aramaları dakikalara indirerek yasal ticaretin de akışını hızlandıracağını anlatan Berova, ayrıca gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde insan gözünün kaçırabileceği her türlü yasa dışı materyali ve kaçakçılık girişimini en yüksek hassasiyetle tespit edebileceğini vurguladı.

Sistemin zaman kaybını önleyerek lojistik maliyetleri düşüreceğini ve ülke ticaret kapasitesine doğrudan katkı sunacağını aktaran Berova, “Bu açıdan baktığımız zaman sadece bir makine alımı değil, dijitalleşen dünyaya uyum sağlama ve milli güvenliğimizi teknoloji ile tahkim etme vizyonumuzun da bir parçasıdır. Mobil olması sebebiyle ihtiyaç duyulan her noktaya hızla sevk edilebilecek olan bu sistem, operasyonel esnekliğimizi de en üst seviyeye çıkaracaktır.” diye konuştu.

Bu adımın devamında, ısı ölçen kameralar ile kaçakçılığı daha da etkin bir şekilde denetleyebilecek olan sistemin de hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Berova, köpekle uyuşturucu arama ekibinin oluşturulabilmesi amacı ile çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Berova, Mobil X-Ray Tarama Sistemi’nin hayata geçmesinde emeği ve desteği olanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

-Bolat: “Durmak yok, yola devam”

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sözlerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Üç yıla yakın süredir KKTC’li yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydeden Bolat, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin daha da gelişmesi ve ekonomik kalkınmasının ilerlemesi için çok verimli bir iş birliği içindeyiz. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine, istikrarının güçlenmesine çok büyük önem veriyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son 23 yılda yapılan hizmetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yapıldığını söyleyen Bolat, “Yıldız gibi parlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan hem mutluluk duyuyoruz hem şeref duyuyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önderliğinde ekonomik iş birliği çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaklaşık üç milyar dolara yakın dış ticareti içinde Türkiye'nin çok önemli bir payı bulunduğunu anlattı.

Bu sabah Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulunduklarını aktaran Bolat, yakında bu tesisin de açılacağını söyledi.

Gazimağusa ve Girne limanlarında yasa dışı ticaretle mücadele ve gümrük kontrollerinin hızlandırılması için Mobil X-Ray tarama cihazlarının montajının yapıldığını kaydeden Bolat, “Bunun yanında, iki ülke arasında yaptığımız ortak komite çalışmalarıyla gümrüklerdeki otomasyon çalışmaları, veri akışı, veri kontrolleri, teknik iş birliği ve eğitim çalışmaları bütün hızıyla devam etmekte. Sonraki süreçte termal kameralarla kontrol çalışması ve eğitilmiş özel köpeklerle de yasa dışı ticaretle ve uyuşturucuyla mücadelede yeni bir aşamaya geçilmiş olacak. Durmak yok, yola devam diyoruz.” diye konuştu.

Bolat, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında birçok alanda iş birliklerinin devam ettiğini de belirterek, bu iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolat, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişme yolunda Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün katkıları vermeye ayaklar üzerinde duran güçlü, istikrarlı ve dünya pazarlarıyla entegre olan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda destek vermeye, katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mobil X-Ray tarama cihazının etkin, hızlı ve kontrollü bir gümrük rejimi için verimli olacağına inanç belirten Bolat, bunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve sistemin uygulaması gösterildi.