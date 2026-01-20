Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ülkemizi Türkiye’de temsil ediyor.

T.S.B. 1. Lig A 2025–2026 sezonu kapsamında Türkiye’de oynanacak karşılaşmada, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü, saat 12.00’de, Kartal Hasan Doğan Spor Salonu’nda oynanacak.

KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ülkemizi Türkiye’de basketbol müsabakalarında temsil edecek olan tek ve ilk takım olma özelliğini taşıyor. Ligin ilk gününden bu yana oynadığı tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na başarılar dilendi.