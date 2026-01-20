Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı (Y.T.No: 338/5/2025) ele aldı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında yapılacak.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.