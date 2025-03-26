KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nda yapılmak istenen değişiklikten rahatsız olan bazı kişilerin asılsız haberler yaydığını savunarak, Birliğin logosunun bu tür haberlerde kullanılmasını kınadı.

Bugün Gazetesi'nde yayımlanan haber nedeniyle Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nda, bazı güncellemeler ve değişiklikler yapılması için Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde çalışmalar başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu çalışmaların Başbakan Ünal Üstel tarafından da titizlikle takip edildiği ifade edilen açıklamada, Birliğin, bu çalışmalar çerçevesinde Başbakan'a yaptığı ziyarette yasayla ilgili konuların ele alındığı belirtildi.

Birliğin, yasa tasarısına eklenmesini istediği, Zorunlu Afet Sigortaları ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu gibi birkaç maddeyle ilgili Savcılık görüşü beklenmesi nedeniyle iki haftadır komite görüşmelerinin yapılmadığı kaydedilen açıklamada, “Yasa değişikliğinden rahatsız olan bazı kişilerin bu tür asılsız haberler yayması ve Birliğimizin logosunun bu tür haberlerde kullanılmasını şiddetle kınamaktayız.” denildi.

Yasa görüşmelerinin durmasının söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, Birliğin, yasanın bir an önce komiteden geçerek, yasallaşması için tüm girişimleri yapmaya devam ettiği vurgulandı.