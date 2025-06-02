KKTC KARADENİZLİLER KÜLTÜR DERNEĞI BASKANIN'DAN AÇIKLAMA! İLK TAŞI GÜNAHSIZ OLAN ATSIN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Karadenizliler Derneği Başkani Murat Zeki Civelek yaptığı açıklamada son günlerde kamu oyunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında duygulanıp ağlaması üzerine bazı kesimler tarafından anlamsızca yapılan linç kampanyasını tasvip etmiyor ve 4 aydan daha fazla süresi olan seçimler öncesi toplumun gerilmesine yönelik yapılan açıklama ve davranışları üzülerek takip ettiğimizi belirtmek istiyoruz.

Ülkemize inanan ve hak ettiği yere taşımaya çalışacak olan tüm adaylara başarılar dilerken , amaçları uğruna toplumu bölmekten çekinmeyen gazeteci,siyasetçi ve trollere birilerini linçlemeden önce Hz İsa’nın 2000 yıl önceki sözlerini hatırlatıyoruz .

“İlk taşı günahsız olan atsın !!”

Murat Zeki Civelek Karadeniz Kültür Derneği Başkanı