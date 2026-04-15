KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 20 paket mama bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, kentteki sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınarak, iş birliği olanakları da değerlendirildi.

Görüşmede, Adana Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik girişimler ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar da gündeme geldi.