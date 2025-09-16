Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının, bölgedeki komşularla ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarete ve açıklamalara yer verdi.

Habere göre Costa, dün çalışma yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, 2026 yılının ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığının, Avrupa Birliği’nin Akdeniz ve Orta Doğu ile ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın, Avrupa başkentlerine yönelik ziyaretlerle ilgili inisiyatifini selamladı.

Güney Kıbrıs’ın "itibarlı bir arabulucu" olarak çalışacağını söyleyen Hristodulidis, bölge liderleriyle görüşmeler, diplomatik temaslar içerisinde komşu ülkelerle Avrupa’yı daha da yakınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Hristodulidis, Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB’nin ortak önceliklerinin finanse edilmesi konusuna değinerek, Güney Kıbrıs’ın Avrupa kurumları ve ülkeleriyle etkin iş birliği istediğini de belirtti.

AB güvenliği ve savunması konusundaki gelişmelere değinen Hristodulidis, SAFE gibi programların da değerlendirilmesinden bahsetti.

Güney Kıbrıs’ın savunma olanaklarının desteklenmesine ilişkin 1 milyar euronun üzerindeki finansmanı değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyen Hristodulidis, AB dönem başkanlığı çerçevesinde küçük işletmelerin desteklenmesi, bürokrasinin azaltılmasını hedeflediğini söyledi.

Ukrayna konusunda görüşlerini yineleyen Hristodulidis, barışın; toprak bütünlüğüne saygıyı gerektirdiğini ifade etti.

Hristodulidis, deniz koridoru aracılığıyla Gazze’ye yönelik insani yardımın sağlanmasına katkıyı da vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’ya Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve müzakerelerin yeniden başlaması çabaları hakkında bilgi verirken AB’nin, Johannes Hahn’ın Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilciliğine seçilmesi, Costa ve Von der Leyen’in BM Genel Sekreterine yönelik mektubu aracılığıyla, sağladığı destekten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

-Costa

Costa ise açıklamasında Avrupa Birliğinin, savunma, iklim değişikliği ve Akdeniz ile ilişkilerin geliştirilmesi gibi kritik meselelerin ele alınması konusunda Güney Kıbrıs dönem başkanlığına güvendiğini söyledi.

Costa açıklamasında ayrıca SAFE programının, AB üyesi ülkeleri tehdit etmeyen ülkelere açık olduğunu savundu.

Fileleftheros gazetesine göre, Costa açıklamasında SAFE programının tüzüklerinin çok net olduğunu söyledi.

AB üyesi ülkelerin güvenliğini tehdit eden ya da saldıran ülkelerin, SAFE programını kullanmasına izin verilmeyeceğini dile getiren Costa, SAFE programını kullanmak isteyen ülkelerin, tüm üye ülkelerin onayını gerektiren savunma anlaşması imzalaması gerektiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, herhangi bir üçüncü ülkenin bu programa dahil olmasının, Avrupa Birliği ile savunma anlaşması sağlamasını gerektirdiğini, bu anlaşmanın da 27 üye ülkenin "olur" görüşünü alması gerektiğini belirtti.