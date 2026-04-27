Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP iktidara geldiğinde, ekonomi ve mali yönetimden ayrı bir borç yönetim planı oluşturacağını ve mali disiplini yeniden sağlayacağını söyledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in konuğu olarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kişi, mevcut hükümetin “borcu borçla kapatmaya çalıştığını" söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Akademisyenler, bürokratlar ile eski bakanlardan oluşan bir ekip tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kişi, mevcut hükümetin ülkeye ağır bir borç yükü bırakacağını, yaşanan sorunların sorumlusunun mevcut iktidar olduğunu savundu. Kişi, CTP’nin bu tabloyu değiştirecek güce ve hazırlığa sahip olduğunu ifade etti.

“Ekonomi ve Maliye Çalıştayı” ile tamamlanacak çalışmaların bir reklam faaliyeti olmadığını hükümet programına dönüştürülmesi hedefi taşıdığını söyleyen Kişi, haziran ayında düzenlenecek lansmanla birlikte “CTP gelince ne yapacak?” sorusuna tatmin edici, somut, uygulanabilir ve gerçekçi bir programla yanıt vereceklerini açıkladı.

-“Hükümetin tavrı samimi olmalı”

Hayat pahalılığı ödeneğini dondurmayı öngören yasa tasarısının, “toplumsal muhalefetin baskısı sonucu” komiteye geri çekildiğini söyleyen Kişi, “Üç hafta boyunca büyük bir gerilim yaşandı, ülke resmen kilitlendi. Şimdi ise komiteye çekildi. Komite sürecinde hükümetin tavrının samimi olması gerekiyor.” dedi.

Hükümetin, yaklaşımının değişmesi gerektiğini ve süreç boyunca gösterilen tavrın komitede de devam etmesi durumunda bir sonuç çıkmayacağını savunan Kişi, savaştan çok önce de maliyenin kötü yönetildiğini ileri sürdü.

“Süreç dayatmayla devam ederse toplumsal tansiyon artar” diyen Kişi, komite çalışmalarında sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle istişare edilmesi gerektiğini söyledi. Kişi, Meclis önünde yaşanan eylemlerde, halkın tepkisinin yalnızca hayat pahalılığıyla sınırlı olmadığını, halktaki tepkinin temel kaynağının “toplumsal güvenin yitirilişi ve güvensizlik ortamının sonucu” olduğu görüşünü belirtti.

-“Türkiye ile ilişkilerimizin temelinde Kıbrıs Türk toplumunun iradesi olacak”

Mehmet Kale Kişi, Türkiye ile doğru ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmaya önem verdiklerini belirterek, “En sağlıklı ilişkiler her zaman CTP döneminde kurulmuştur” dedi.

Türkiye ile ilişkilerde en önemli unsurun özgüven olduğunu ifade eden Kişi, “Türkiye’nin her dediğini yaparsam ilişkilerim iyi olur” anlayışının doğru olmadığını söyleyerek, CTP’nin yaklaşımının karşılıklı saygı ile hazırlığa dayandığını ve temelinde ise Kıbrıs Türk toplumunun iradesi olacağını belirtti.

-“Seçim düdüğü çaldı”

Erken seçim tartışmalarının gündemde olduğunu ve net bir tarih olmasa da ülkenin artık seçim iklimine girdiğini söyleyen Kişi, “Bunun en büyük belirtisini geçtiğimiz gün kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasıyla görüyoruz. Kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasıyla seçim düdüğü çaldı.” ifadelerini kullandı.

CTP’nin seçim tarihi konusunda haziran ayında ısrarcı olduğunu belirten Kişi açıklmasında, “Toplumun sabrı tükendi. Artık seçim tarihi açıklanmalı.” ifadelerine yer verdi.

Kişi, “Tekerleklerin yeniden dönmesi için bütün hazırlıklarımızı, projelerimizi tamamlıyoruz. Kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyoruz.” dedi.