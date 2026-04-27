Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda, yasa gücünde kararnameler, kırsal kesim arsaları ve borçlanma konuları tartışıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.30 sıralarında toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda teknik bir sıkıntı yaşanmış ve Meclis oturumu başlayamamıştı. Toplantı, sorunun giderilmesi ardından 13.10 sıralarında yeniden başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

-İncirli: “İnsanların adalet duygusunu daha fazla yaralamayın”

Toplantıda daha sonra, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62. madde tahtında söz aldı. İncirli konuşmasında yasa gücünde kararnameler konusuna değindi.

Anayasa Mahkemesi’nin yakın zamanda yasa gücünde kararnameler konusunda aldığı kararı hatırlatan İncirli, hükümetin bu karara rağmen yasa gücünde kararnameler çıkarmasını eleştirdi.

Aciliyet gerektirecek konulara ilişkin yasa gücünde kararnameler çıkarılabileceğini ancak bunların da 90 gün içinde Meclis tarafından karara bağlanması gerektiğini vurgulayan İncirli, yasama yetkisinin devredilemeyeceğinin altını çizdi.

Borçlanma meselesine Maliye Bakanı’nın açıklık getirmesini de isteyen İncirli, “Bu borçlanma nereye kadar sürecek?” diye sordu. Hükümetin borcu borçla ödediğini kaydeden İncirli, bunun da nereye kadar süreceğini de sordu. “Nasıl memleketi bu hale getirdiniz?” diyen İncirli, Maliye Bakanı'ndan borç ödeme planını anlatmasını istedi.

Hükümetin seçim tarihi vermekten kaçındığını da söyleyen İncirli, seçimin Haziran’dan sonra olması halinde 2027 bütçesinde sıkıntılar çıkacağı uyarısında bulundu. İncirli, seçim tarihinin bir an önce gündeme gelmesini talep etti.

Kırsal kesim arsası dağıtılması konusunda adaletli olunmasının önemine vurgu yapan İncirli, insanların altyapı ile birlikte bu arsalara kavuşabilmesi gerektiğini söyledi. Bugüne kadar kırsal kesim arazisi dağıtılmış kişilerin yüzde kaçının konut yapabildiğini de soran İncirli, şehirdeki gençlerin de konut sahibi olabilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Seçim yatırımlarının adaletsizliği daha kötüye götürdüğü uyarısında bulunan İncirli, “İnsanların adalet duygusunu daha fazla yaralamayın.” dedi.

-TC’ye girişine izin verilmeyen yurttaşlarla ilgili araştırma komitesi kurulmasını önerdi

Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmeyen yurttaşlar konusuna da değinen İncirli, bu meselenin KKTC ile TC arasındaki ilişkileri bozan bir mesele olduğunu kaydetti.

Bu sorunun herkesin sorunu olduğunu ifade eden İncirli, toplumda itibar gören isimlerin TC’ye giremediğini anımsatarak, bununla ilgili araştırma komitesi kurulmasını önerdikleri zaman bu komite kurulsaydı bugün belki de bu yaşananların yaşanmayacağını söyledi. İncirli, araştırma komitesi kurulması önerisini yineledi.

Seçim tarihinin belirlenmesi talebini de yineleyen İncirli, hükümeti ciddiyetini takınmaya çağırdı.

-Hasipoğlu: “Dağıtılan kırsal kesim arsalarının altyapısı yapılacak”

İncirli’ye yanıt vermek üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Anayasa’nın bu ülkenin omurgası olduğunu vurgulayarak, bütün kararları Anayasaya uygun şekilde almak durumunda olduklarını söyledi.

“Anayasa diyorsak önce devlete inanmamız lazım.” diyen Hasipoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin yasa gücünde kararnamelerle ilgili kararının bir yorum olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin 90 günün sonunda yasa gücünde kararnamenin yürürlükten kalkacağı görüşünü ortaya koyduğunu belirten Hasipoğlu, bu yorumun bağlayıcı olduğunu ve bu yönde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet olarak icraat yapmaya devam ettiklerini söyleyen Hasipoğlu, sosyal konut ve kırsal kesim arsalarını gençlere vermeye devam edeceklerini kaydetti. Geçen gün 345 arsayı dağıttıklarını belirten Hasipoğlu, hepsinin altyapısının yapılacağının da sözünü verdi.

Yasa gücünde kararnamelerin 90 gün sonra kendiliğinden kalkıp kalmayacağının sorulması üzerine Hasipoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin yorumuna saygılı olacaklarını söyledi.

-Oğuz: “Kırsal kesim arsaları dağıtımı yasa çerçevesinde yapıldı”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da söz alarak, kırsal kesim arsaları ile ilgili eleştirileri yanıtladı.

Sadece seçim zamanı değil her zaman kırsal kesim arsası dağıttıklarını kaydeden Oğuz, bu arsaların gençler için ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu arsaların dağıtımının yasa çerçevesinde yapıldığını ve ayrım yapılmadığını söyleyen Oğuz, arsaların altyapı sorunlarının giderilmesi için ihalelere çıktıklarını da anlattı.

Sosyal konut projelerine ilişkin bilgi de veren Oğuz, ilk evim kredileriyle binin üzerinde kişinin ev sahibi olduğunu aktardı. Oğuz, “Biz insanımızın konuta erişmesi ile ilgili çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Sınırüstü’ndeki arsalara ilişkin soru üzerine, 2026 yılında Sınırüstü’nün asfalt ihalesinin bulunduğu yanıtını verdi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun 345 kırsal kesim arsasının kimlere verildiğini sorması üzerine Oğuz, hak sahiplerine verildiğini kaydetti. Özuslu, bu kişilere arsaların törenlerle verilmesini eleştirerek, insanların şov amaçlı kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

-Berova: “Borçlanma nereye kadar gerekirse oraya kadar sürecek”

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, İncirli’nin borçlanma ile ilgili eleştirilerini yanıtlamak üzere söz aldı.

İncirli’nin “Borçlanma nereye kadar sürecek?” sorusuna işaret eden Berova, “Ne kadar ve nereye kadar gerekirse oraya kadar sürecek.” diye yanıt verdi. Berova, tek borçlanan devletin KKTC olmadığını da vurguladı.

Sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine değinen Berova, geçmiş yıldan olan borcun 14,7 milyar TL olduğunu aktardı. Berova, 25,5 milyar TL net borca karşılık gelebilecek bir bütçe ortaya koyduklarını anlattı.

Kısa vadeli bir borçlanma stratejileri olduğunu belirten Berova, mart ayı gelirlerinde belirgin bir düşüş yaşandığını da ifade etti.

Bütçe öngörüsü yaparken bir önceki yılın enflasyon rakamların dikkate aldıklarını belirten Berova, gider azaltıcı ve gelir artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Berova, bu önlemlerden birinin de hayat pahalılığı ile ilgili komiteye geri gönderilen tasarılar olduğunu kaydetti.

Mayıs ayının tahsilat açısından sıkıntılı bir ay olacağını ve bu nedenle birtakım önlemler aldıklarını aktaran Berova, alınan önlemlere değindi. Berova, 22 milyar TL’ye ulaşmış bir borç stoğu olduğu bilgisini de verdi.

Banka ve sigorta işlem vergisinin kapsamının genişletilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını belirten Berova, bundan da 3 milyar TL’lik bir vergiye ulaşmayı hedeflediklerini ve detayları paylaşacaklarını söyledi. Berova, tatil evlerine ilişkin yasanın geçtiğini ve buradan da gelir beklediklerini belirtti.

Gelir artırıcı önlemlerle 10-15 milyar TL’lik bir alan söz konusu olduğunu belirten Berova, çalışmalarını, plan ve programlarını yaptıklarını söyledi.

-İncirli

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Berova’nın “Her devlet borçlanır” lafına tepki göstererek, borçlanmadan borçlanmaya fark olduğunu vurguladı.

Ortaya konan mali yapının hayatta kalamayacak durumda olduğunu söyleyen İncirli, borçların kalem kalem, vadeleri ve ödeme planlarıyla birlikte açıklanmasını istedi.

Borçlanarak herhangi bir yatırım veya büyüme de ortaya konmadığını vurgulayan İncirli, borçlanarak memleketin daha kırılgan bir hale sokulduğunu belirtti.

Hükümetin “beceriksizliğini halktan çıkardığını” savunan İncirli, hükümetin memleketi kurtarma kabiliyetinin olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardında gündemde olan Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, oy birliği ile komiteye gönderildi.

Ardından Genel Kurul’un bugünkü birleşimi sona erdi. Gelecek birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.