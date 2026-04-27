Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin görev süresinden daha uzun süreli borçlanmaya gitmesinin yasal olmadığını savunarak, Sayıştaylığı göreve çağırdı.

TAM PARTİ Genel Başkanı Denktaş, katıldığı bir televizyon programında kamu maliyesinin artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını, reforma gidilmesi gerektiğini, hükûmetin kalan görev süresinden uzun borçlanmalara gitmesinin yasa dışı olduğunu iddia ederek, Sayıştaylığın inceleme başlatması gerektiğini söyledi.

Belediyelerin ve bakanlıkların kalan görev süresinden daha uzun vadeli borçlanma yapacaksa Bakanlar Kurulu'ndan, hükûmetin ise kalan görev süresinden daha uzun borçlanma yapacaksa Meclis'ten yetki alması gerektiğini belirten Denktaş, “Hükûmet maaşları borçla, borcu yine borçla kapatmaya çalışıyor. Üstelik kendi görev süresinden daha uzun süreli borçlandığı için meclisten de yetki alması gerekiyor. Bunu yapmadıklarını ve bu borçlanmaların aslında yasa dışı olduğunu düşünüyorum. Sayıştay acilen incelemeli.” dedi.

Mevcut hükûmetin aldığı borçların ödemesini kendisinden sonra gelecek hükûmete bırakma düşüncesiyle hareket ettiğini savunan Denktaş, bedeli vatandaşın ödeyeceğini söyledi.

-Piyasa ucuzlatılmalı

Piyasayı ucuzlatmanın atılması gereken en acil adım olduğunu belirten Denktaş, fonların geri çekilmesinin gelir kaybı yaratacağı düşüncesinin yanlış olduğunu, aksine bunun ciddi bir gelir artırıcı önlem olduğunu söyledi.

Denktaş, “Önümüzde zaten hazırlanmış bir kamu maliyesi reformu yasa tasarısı var. Bunu hayata geçirmeliyiz. Tabi bu, reformu yapabileceğine dair güven kazanmış siyasilerle olur. Mevcut hükûmetin zihniyetiyle olmaz.” dedi.

Çözümü oldukça basit olan sorunların, mevcut yaklaşımlar ve bürokratik engeller nedeniyle çözülemez bir hale geldiğini savunan Denktaş, sistemsizliğin her alana yayıldığını söyledi.

-Türkiye'ye girişe konan engel kaldırılmalı

Akademisyen Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun Türkiye’ye alınmaması ve yasaklı listesine değinen Denktaş, hiçbir Kıbrıslı Türk’ün Türkiye için tehdit oluşturmadığını, Kıbrıslı Türk’ün Türkiye halkıyla bir sorunu olamayacağını söyledi.

Denktaş, “Bu uygulama vatandaşımızın Türkiye ile ilişkileri açısından hiçbir fayda sağlamaz. Fikir ayrılıklarımız var diye bu yasakların olması çok yanlıştır. Bu uygulamanın bir an önce kaldırılmasını ümit ederiz.” ifadelerini kullandı.