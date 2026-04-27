Çavuşoğlu: “Meslek liseleri sadece bilgi alınan yer değil, becerinin gerçek hayata uyarlanabildiği bir ortamdır"

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından organize edilen “Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları” devam ediyor.

Öğrenciler, 30 Nisan’a kadar sürecek olan yarışmalarda, farklı alanlarda bilgi ve becerilerini sergileyecek.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, “Saç Bakım ve Güzellik Bilgi ve Beceri Yarışması” ile “Tarım Teknolojileri Alanı Bilgi ve Beceri Yarışması, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın konuşma yaptı.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında meslek liselerinin son yıllarda hem altyapı hem de eğitim kalitesi açısından önemli bir dönüşüm geçirdiğine işaret etti.

“Meslek liseleri sadece bilgi alınan yer değil, uygulamanın da yapılabildiği, becerinin gerçek hayata uyarlanabildiği bir ortamdır.” diyen Çavuşoğlu, yapılan değişimlerle öğrencilerin iş hayatına daha hazır hale geldiğini ve bu alanda önemli mesafe kat edildiğini belirtti.

İş dünyasının meslek lisesi mezunlarına bakışının da değiştiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Eskiden işverenler öğrencilerimizi alma konusunda çok istekli değildi, o sorunu da aştık. Bugün serbest piyasanın ihtiyaç duyduğu hizmet seviyesine ulaşan öğrencilerimiz, sektörü de tanıdıkları için daha kolay iş bulabiliyor; böylece yurt dışından işçi getirmek yerine yerli istihdamın önü açılıyor.” ifadelerine yer verdi.

Ülkedeki iş gücü verilerine de değinen Çavuşoğlu, yabancı çalışan oranının yüksekliğine dikkati çekerek, bu tabloya karşılık hedeflerinin yerli iş gücünü artırmak olduğunu vurguladı.

“Bizim görevimiz, piyasanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü çocuklarımızı eğiterek karşılamaktır.” diyen Çavuşoğlu, mesleki eğitimi güçlendirme doğrultusunda yapılan çalışmalardan bahsetti.

Çavuşoğlu, “Her yıl bir meslek lisesi açma konusunda kararlıyız. Bu yıl Yeniceköy’de Otomotiv Meslek Lisesi’ni açıyoruz, gelecek yıl ise Girne’de yeni bir meslek lisesi planlıyoruz.” dedi.

“Dünyayı güzellik ve üretim kurtaracak” vurgusu yapan Çavuşoğlu, her ülkenin geleceği için her alanda yetişmiş insan gücünün önemine dikkati çekti.

- Çelebi

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi de yarışmanın üniversiteler ile liseler arasında köprü kurduğunu ifade etti.

- Tanova

UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ise yarışmanın önemine değinerek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

- Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da uzun yıllardır düzenlenen bilgi ve beceri yarışmalarının öğrencileri hem iş dünyasıyla hem de üniversitelerle buluşturduğunu belirtti.

Hocanın, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi başta olmak üzere etkinliğe destek veren herkese tek tek teşekkür etti.