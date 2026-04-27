Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) düzenlenen iki günlük Posta Sanatı Atölyesi tamamlandı.

ARUCAD’tan yapılan açıklamaya göre, sanatçı Genco Gülan’ın katılımı ve Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Pervin Kurçeren yürütücülüğünde Art Space’te gerçekleştirilen atölyede, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm odağında farklı disiplinlerden öğrenciler yaratıcı üretim süreçlerinde bir araya geldi.

Atölye kapsamında katılımcılar, kağıt, tekstil ve gündelik malzemelerle deneysel üretimler yaparak paylaşılabilir, dolaşıma girebilen ve yeniden yorumlanabilen sanat işleri üzerine çalıştı. Etkinlikte posta sanatının kolektif ve iletişimsel yapısına odaklanılarak disiplinler arası etkileşim ve alternatif üretim yöntemleri öne çıkarıldı.

Yakında duyurulacak açık çağrıyla, çalışmaların toplanacağı, farklı adreslere gönderilecek işlerden gelecek yanıtların projeye dahil edileceği ve sürecin Eylül 2026’da ARUCAD Art Space’te açılması planlanan sergiyle tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

-Gülan

Etkinlikte konuşan Genco Gülan, projenin posta sanatını deneysel üretim ve uluslararası etkileşimle bir araya getirdiğini belirterek, ada imgesi üzerinden kolajlar, çizimler ve farklı yüzeyler üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gülan, sürecin yalnızca üretimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerindeki kişi ve kurumlarla sanat yoluyla iletişim kurmayı da içerdiğini ifade ederek, projenin fikirlerin dolaşıma girmesi, dönüşmesi ve etkileşim yoluyla yeniden üretilmesiyle ilgili olduğunu kaydetti.