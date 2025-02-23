Alihtia’ya göre Haciyannis Başkan yardımcısı olduğu Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi'nin Viyana’da gerçekleştirilen 24’üncü Kış Toplantısında yaptığı konuşmada, siber güvenlik konusunda dijital tehditler, kritik altyapılara saldırılar ve dezenformasyonla mücadelenin öncelikli olduğunu söyledi.

Terör, silah kaçakçılığı ve yasadışı göç konusunda Avrupa’nın dış sınırlarının güvenliğini güçlendirmek için uluslararası iş birliği ve kararlı çabanın şart olduğunu söyleyen Haciyannis, Güney Kıbrıs’ın, Akdeniz’in en doğu ucundaki bir ada olarak kaçak göçle mücadelenin ön saffında yer aldığını” öne sürdü.