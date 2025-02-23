Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesinde “iki devlet çözümünü görüşmeyiz. Bizi Türk askerlerinden ve modası geçmiş garantilerden kurtaracak ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm istiyoruz” dedi.

Politis’e verdiği geniş ölçekli özel söyleşide Kıbrıs sorununa değinen Dimitriu, son dönemdeki hareketliliği “Umut, bilinmeyene giden bir tekne değil eylemi yöneten pusuladır” dedi. Dimitriu Hareketliliğin tek başına yeterli olmadığını belirterek “strateji, sebat, net hedef ve yöneliş gerektiğini, konjonktür doğru kullanılırsa, özlü bir ilerlemenin başlangıcı olabileceğini” söyledi.

Dimitriu, Cenevre öncesinde, “Önümüzdeki kritik haftalarda, önümüzde tek bahis var: Kurtuluş mu, yoksa çözümü başarma perspektifini kaybetmek mi. Şimdi top yükün hareket etme ve en üst ulusal hedef olan vatanımızı kurtarmaya ve yeniden birleştirmeye katkı koymalıyız” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin tavrından bağımsız , uygun ön hazırlığı yapmaları ve müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden, federasyon çözümü çerçevesinde ve kazanılmış yakınlaşmalar temelinde yeniden başlamasında ısrar etmeleri gerektiğini söyleyen Dimitriu, mevcut çıkmazı kırmak için her çabaya destek vermeyi sürdüreceklerini, uygulanması gerektiğini düşündükleri inisiyatiflere güç vereceklerini söyledi.

“İki devlet çözümünü konuşmayız” ifadesini kullanan Dimitriu “Bizi Türk askerinden ve modası geçmiş garantilerden kurtaracak, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek çözüm istiyoruz.” dedi ve özetle şunları ekledi:

“Daha önce de söylediğimiz gibi Kıbrıs sorunu monotematik değil, başka jeopolitik gelişmeler bağlamında da göğüslenebilir. Gerek Türk-Yunan ilişkileriyle gerek Türkiye-AB ilişkileriyle bağlantılıdır. Jeopolitik rolümüzün yükselmesini ve öne çıkarılmasında, Türk uzlaşmazlığını aşabilecek uluslararası baskıları yapmaları için müttefiklerimizi değerlendirmeye yatırım yapmalıyız.

Anlamamız gereken şudur ki Kıbrıs sorununun çözün çabalarındaki her başarısızlık ve zamanın geçmesi sadece Türk taleplerinin işine geliyor ve uzlaşılmış çerçevedeki çözüm perspektiflerini zayıflatıyor. Bizim taraf açısından yeni tehlikeler yaratıyor. Bu tehlikelerin bilinciyle, kurtuluş ve yeniden birleşme için sırt vermeye ve sorumluluk üstlenmeye hazırız.”