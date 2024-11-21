Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin” faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teodoros Gotsis’in konuya ilişkin açıklamasında, Kiev büyükelçiliğinin faaliyetlerini sürdürdüğünü söylediğini aktardı.

Çarşamba günü Kiev’de bazı büyükelçiliklerin güvenlik gerekçesiyle kapalı kaldığına dair bilgilerin sorulması üzerine Gotsis; durumu yakından takip ettiklerini ve büyükelçiliğin şu an için, asgari personelle faaliyetlerini devam ettirdiğini ifade etti.