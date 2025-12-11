Dünyada kök hücre ve kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalar için bağışta bulunan donörler Güney Kıbrıs’ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Karaiskakio Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan da katılım oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Rum Meclis Başkanlığı himayesinde düzenlenen etkinliğe ada genelinde kök hücre ve kemik iliği bağışı yapan 90 donörle Kemal Saraçoğlu Vakfı bağlantılı 7 donör katıldı.

Geceye katılan tüm donörlere teşekkür plaketi verilirken uyumlu ilik bulunamadığı için hayatını kaybeden ve adlarına kurulan vakıflarla insanlara umut olan Kemal Saraçoğlu ve Andreas Karaiskakis için de saygı duruşunda bulunuldu.

Vakfın açıklamasına göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Karaiskakio Vakfı 2002 yılından beri iş birliğini sürdürüyor.

KKTC’de örnek vererek dünyanın farklı ülkelerinden insanlara gönüllü kök hücre ve kemik iliği bağışlayan 106 Kıbrıslı Türk donör bulunuyor.