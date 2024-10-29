Başkent Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” Düzenlendi Başkent Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” Düzenlendi

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi, bugün saat 18.43'de Kıbrıs'ın güneybatısında denizde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 290 km uzaklıkta, denizde,  orta şiddetteki depremin aletsel büyüklüğünün  Richter Ölçeğine göre ML:4.6 olduğu belirtildi. 

Açıklamada, " Yapılan  ilk  değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  33.69 Kuzey ve 30.15 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 9km derinliğinde Kıbrıs'ın güneybatısında denizde olduğu saptanmıştır" denildi.

Kaynak: rss