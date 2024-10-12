Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin bugün KTGB Kompleksi içinde yer alan Paradise Park’ta gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
“Bertuğ Topal, Osman Kurt, Ahmet Karagözlü, Serap Şahin, Ülgen Aksay, Canan Onurer, Efdal Keser, İltaç Aslım, Cenk Mutluyakalı.
Yedek üyeler: Esengül Aykaç ve Devrim Demir.
Denetleme Kurulu asli üyeler: Damla Soyalp, Artan Çağa, Hüseyin Ekmekçi. Yedek: Aytuğ Türkkan.
Onur Kurulu asli: Ümral Akpınar, Ali Baturay, Perihan Aziz. Yedek üye: Özgül Gürkut Mutluyakalı”
Yönetim kurulu çarşamba günü toplanarak görev dağılımı yapacak.
Kaynak: rss