Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 3. Yürütme Kurulu toplantısı dün yapıldı.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

K. T. Belediyeler Birliği'nden verilen bilgiye göre, toplantıda; K. T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları, İdari Memur Nazan Özlatif ve Birlik Avukatı Müjgan Irkad da hazır bulundu.

K. T. Belediyeler Birliği ile K. T. Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri arasında yürütülecek Su Protokolü, ücret ve faturalar hakkında yapılan görüşmenin sonucu Yürütme Kurulu’nun bilgisine sunuldu. Sınav Tüzüğü hakkında da ilgili bakanlıkla yapılan görüşme konusunda Yürütme Kurulu bilgilendirilirken, Belediye Başkanları konu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, önümüzdeki aylarda Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirilerek Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile görüşme yapılması ve TBB’nin yapacağı Encümen Toplantısı’na K. T. Belediyeler Birliği Heyeti’nin de katılması konusunda karar alındı.

Yürütme Kurulu ayrıca, K. T. Belediyeler Birliği’nin 2024/Nisan-Mayıs ve Haziran aylarının gelir-gider hesapları ile ilgili bilgilendirildi.