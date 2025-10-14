Bir sonraki Genel Kurul birleşimi 27 Ekim’de yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin görüşülmesine başlandı.

Genel kurul, genel görüşmenin ardından ikinci ve üçüncü görüşmesinin yapılmasını oy çokluğuyla kabul etmesinin ardından ilk sözü, karar önerisini sunan Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkan Yasemi Öztürk aldı.

Bu arada, genel kurul, karar önerisini görüşmeye başlamadan önce bir sonraki Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul bileşiminin 20 Ekim Pazartesi yerine 27 Ekim Pazartesi günü yapılmasına ilişkin kararı oylayıp, oy çokluğuyla kabul etti.

-Öztürk: “İki devleti kabullenmek hayatta kalmanın tek çözümüdür”

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkan Yasemi Öztürk, komitenin "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”yle ilgili 6 ve 8 Ekim tarihlerinde yaptığı toplantılarla ilgili bilgi verdi. Öztürk, yapılan değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte karar önerisinin tümünün oy çokluğuyla kabul edildiğine işaret etti. Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekili Ongun Talat ile Komite Üyesi Ürün Solyalı’nın önerinin tüm maddelerine ve tümüne ret oyu verdiğini dile getirdi.

Öztürk, İsrail’in Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerine yönelik endişelerini ifade ederek, İsrail basının KKTC’nin ortadan kaldırılmasına yönelik ifadelerine dikkat çekti. Öztürk, bu gelişmeler ışığında iki devletlilik çözümün elzem haline geldiğini vurguladı.

“Federasyon modası geçmiş siyasi bir argümandır… Federasyonun yeniden konuşulması için Güney Kıbrıs’ın dünyayı kana bulayan işgalci güçlere karşı savaş vermesi gerekiyor.” diyen Öztürk, bugün İsrail’in Güney Kıbrıs’taki yapılanmasının konuşulması ve tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

Öztürk, “İki devleti kabullenmek hayatta kalmanın tek çözümüdür.” ifadelerini kullandı.

- Karar önerisi..

"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi"nde, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle gelinen bugünkü noktada, KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü ve tanınma sürecini engellemeyi amaçlayan tüketilmiş federal çözüm arayışlarına şu veya bu kelime oyunlarıyla dönülmesine asla onay verilmeyeceği kaydedildi.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunun ifade edildiği öneride, “Çözüm, bu gerçekler temelinde olmalıdır. Kalıcı ve yaşayabilir olması açısından da ‘İki Devletli’ çözüm siyaseti en gerçekçi ve ayakları yere basan yaklaşımdır” denildi.

Öneride ayrıca Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcisi olarak Cumhuriyet Meclisinin “İki Devletli” çözüm siyasetini desteklediği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kıbrıs konusunda yaptığı son dört konuşmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 Temmuz 2024’ye oybirliğiyle kabul ettiği Kıbrıs Tezkeresi’ne dikkat çekilen öneride, bunların KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

- Kıbrıs Türk halkı için öncelikli hedefler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve temsilcilerinin son yıllarda yaptığı açıklamalarda da iki taraf arasında müzakereler için ortak zemin bulunmadığı ifade edildiği belirtilen öneride, Kıbrıs Türk halkı için öncelikli hedefler şunlar olduğu kaydedildi:

“KKTC’ye yönelik haksız siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonların kaldırılması için çalışılması; KKTC’nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması yönündeki çabaların hızlandırılması ve “İki Devletli” uzlaşının Kıbrıs'ta gerçek ve kalıcı barışın temelini teşkil ettiğinin uluslararası topluma anlatılması.

Cumhuriyet Meclisi, dünyadaki gelişmeleri ve değişmekte olan dengeleri göz önünde bulundurarak, birlik ve beraberlik içinde olunması, Anavatan Türkiye ile sıkı bir çalışma içine girilmesi halinde KKTC’nin bir an önce bu hedeflere ulaşabileceğine inanmaktadır. Bu bağlamda ilk hedeflerden biri, tüm kardeş devletlerin desteği ile Türk Devletleri Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarına anayasal adımızla asil üye olmaktır.”

“Yeni bir müzakere süreci ancak ve ancak iki devletin işbirliğini sağlayacak bir antlaşmanın imzalanması için Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmesi ile mümkün olabilir.” denilen öneri şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisimiz, dün olduğu gibi bugün de Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle bağlıdır ve 'Bağımsızlık Benim Karakterimdir' vizyonu doğrultusunda ilerlemesini sürdürecektir.”