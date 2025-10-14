Polis ekiplerinin Girne ve İskele’de gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve çeşitli emareler ele geçirildi; 5 kişi tutuklandı.

- Girne’de 225 gram hintkeneviri ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulan İ.C.O.’nun (E-37) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Evinde yapılan aramada ise yaklaşık 220 gram hintkeneviri daha ele geçirilen İ.C.O. tutuklandı.

- İskele’de 3 tutuklu

Aynı gün saat 21.30 sıralarında devriye halindeki Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, park halindeki araçta bulunan O.S. (E-22) üzerinde arama yaptı. Aramada 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen A.A.’nın (E-34) ev ve aracında yapılan aramada yaklaşık 30 gram hintkeneviri, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 12 bin TL, 20 sterlin, 100 euro ve 20 ABD doları nakit para ile üzerinde kalıntı bulunan bir adet hassas terazi bulundu.

E.M.E.S.’nin (E-40) evinde yapılan aramada ise, 35 gram hintkeneviri, 4 gram tütünle karışık hintkeneviri, 8 adet psilosibin (sihirli) mantar ve içerisinde kalıntı bulunan bir adet öğütücü ele geçirildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü açıklandı.

- Girne’de uyuşturucu ve balta ele geçirildi

Bugün Girne’de Ş.Ş.’ye (E-35) ait araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan bir kâğıt parçası ve tecavüz-i alet sayılan bir adet balta emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.