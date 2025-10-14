Karar önerisi ve Kıbrıs konusunda konuşmalar yapılıyor...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Karar Önerisini” görüşmeye devam ediyor. Genel Kurulda, karar önerisi ve Kıbrıs konusunda konuşmalar yapılıyor.

-Arıklı

Karar önerisi üzerine ilk sözü alan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis’in önemli ve tarihi bir güne tanıklık ettiğini belirtti.

Federasyon görüşmelerinin bugünden sonra Meclis’ten ve tarihin sayfalarından silineceğini söyleyen Arıklı, 50 yılda her türlü tavizin verildiğini ancak yine de Kıbrıs sorunun çözülmediğini kaydetti.

2020’den bu yana benimsenen iki devletli çözüm politikasına işaret ederek, bazı çevrelerin bunu “zaman kaybı” olarak değerlendirdiğini söyleyen Arıklı, asıl zaman kaybının 50 yıl federasyon görüşerek yaşandığını ifade etti.

İki devletli politikanın Türkiye’nin de politikası olduğunu vurgulayan Arıklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu yönde bir kararın oy birliğiyle alındığını anımsattı. Arıklı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmalarına da değindi.

Arıklı, “Meclisin aynı doğrultuda ilerlemesi elzemdir. Anavatan’sız yürüyemeyeceğimize göre, TBMM’nin aldığı karar doğrultusunda bir karar almalı, dünyaya egemen eşitliğe dayalı bir politika takip edeceğimizin mesajını vermeliyiz” dedi.

Arıklı, Meclis’teki kararın oy birliğiyle alınmasını da dinledi.

Crans Montana isimli kitabı Meclis kürsüsünden göstererek, herkesin bunu okuması gerektiğini belirten Arıklı, kitaptan bazı kesitler de paylaştı.

Arıklı, “Federasyon görüşelim demek bu halka ve geleceğe ihanet olur. Meclisin alacağı tarihi karara herkes evet demeli” diye konuştu.

-Ataoğlu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Genel Kurulda söz aldı.

Ataoğlu, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen federasyon sürecinin sonuçsuz kaldığını kaydederek, iki devletli çözümle ilgili bir politika ortaya konduğunu anımsattı.

Ataoğlu, TBMM’de bu yönde karar alındığını anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki tavrına işaret etti.

Fikri Ataoğlu, iki devletli çözüm politikasına destek verdiklerini, bu tezi savunan Cumhurbaşkanı adayını da destekleyeceklerini söyledi.

-Töre

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs sorunun 1974’te başlamadığını kaydederek, Kıbrıs Türk halkının her zaman azınlık olarak görüldüğünü ifade etti.

Töre, “Bizim de milli kimliğimize uygun cumhuriyetimizi, devletimizi kurmamız gerekirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle kuruldu” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün devletle ilgili sözlerine de atıfta bulunan Töre, “KKTC’nin yaşatılması, çözüm aranacaksa egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözüm arayışı içinde girilmesi gerektiğini rahatlıkla ifade edebiliriz” dedi.

Bu davanın Türkiye’siz yürütülemeyeceğini belirten Töre, “Türkiye’yi federasyona ikna edeceğiz diyenler varsa, yanılırlar. Federasyon bitmiştir” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki açıklamalarına da işaret eden Töre, TBMM’de Kıbrıs’ta iki devletli çözüm politikasının benimsenmesi kararının oy birliğiyle alındığını, bugün de Meclis’ten böyle bir kararın çıkması gerektiğini ifade etti. Töre, “İki devleti çözümü konuşulabiliriz. Masaya gelirlerse gelirler gelmezlerse gelmezler. Bizim kendi devletimiz var " dedi.

-Hasipoğlu

Genel Kurulda söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bugün alınacak kararın Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs konusunda 23’üncü kararı olacağına dikkat çekerek, bu karar önerisinin yıllarca görüşülen federasyon müzakerelerinin tüketildiği ve mevcut Birleşmiş Milletler parametrelerinde ortak bir zemin olmadığı tespitiyle başladığını kaydetti.

Hasipoğlu, Annan Planı referandumumun ardından BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın planı reddeden Rum halkının çözümü reddettiğini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların kaldırılması yönünde çağrı yaptığını hatırlattı. Annan Planı'nın ardından 13 yıl daha federasyona bir şans daha tanındığını belirten Hasipoğlu, en son 2017 Crans Montana görüşmelerinde bu sürecin çöktüğünü ifade etti.

Bir çözüm olacaksa, adadaki gerçeklik üzerinden yapılması gerektiğini söyleyen Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vizyonunun da bu karar doğrultusunda olduğunu ve bu konuda ciddi duruşunu koruduğunu belirtti.

Federasyon için sağ görüşün de emek harcadığını anımsatan Hasipoğlu, “Ancak tüketilmiş olduğunu teslim etmemiz gerekiyor.” dedi. Hasipoğlı, Crans Montana’da Rum tarafının federasyona ilişkin hiçbir talebi kabul etmediğini belirterek, “Masaya oturulması için siyasi eşitliğin kabul edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak bunu da kabul etmiyorlar.” dedi Hasipoğlu, bunun nasıl değiştirileceğini sordu.

Kıbrıs sorununa ilişkin alınan son kararın Güney Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgeye ilişkin tek taraflı faaliyetlerini kınama kararı olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, konuya ilişkin iki taraflı komite kurulması çağrılarına Rum Lider Nikos Anastasiadis’in egemenliğin kendisine olduğu karşılığını verdiğini belirtti. Hasipoğlu Anastasiadis'in “Ne münasebet?” dediğini ifade etti ve bu zihniyetin değişmediğinin altını çizdi.

Müzakere masasının ne şekilde kurulacağından bağımsız olarak Kıbrıs Türk tarafının her zaman kaynakların paylaşımı ve iş birliği çağrısında bulunduğunu ancak her zaman reddedildiğini kaydeden Hasipoğlu, doğal gaz aramalarını örnek gösterdi. KKTC’nin ardından Türkiye Petrolleri Anomim Ortaklığı’na kendi adına adanın etrafında araştırma yapması için yetki verdiğini hatırlattı.

Hasipoğlu, bugünkü tarihi karara tüm vekillerin onay vermesiyle dünyaya tek sesle çağrı yapılabileceğini belirtti, destek talep etti.