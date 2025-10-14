Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisini" görüşmek üzere yeni yasama yılının ilk olağanüstü toplantısını yapıyor.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in çağrısıyla bugün saat 13.00'te toplanan Genel Kurul gündeminde, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edilerek, Genel Kurul’a sevk edilen “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” bulunuyor.

UBP Grubu’na bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından sunulan “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” için Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde iki toplantı yapılmıştı.

Bugünkü olağanüstü birleşimde, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin öneriye ilişkin raporu da okunacak.

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama dönemine 1 Ekim’de başlamış, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmişti.

Cumhuriyet Meclisi’nde bugüne kadar aralarında 15 Kasım 1983 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi’nin de olduğu Kıbrıs konusuyla ilgili 22 karar görüşüldü.