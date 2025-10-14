Orman Dairesi ile Cyprus Constructions arasında, Çatalköy ve Esentepe bölgelerinde 5 bin ağaç dikilmesi için protokol imzalandı.

Califorian Trading Ltd.’den verilen bilgiye göre, protokole Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ile şirket bünyesinde faaliyet gösteren Cyprus Constructions Proje Müdürü Seydi Ahmet Keskin imza koydu.

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık ilkeleri çerçevesinde yürütülecek proje kapsamında, 5 bin yeni fidanın toprakla buluşması planlanıyor.

Projenin, doğal yaşamın korunması, erozyonun önlenmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacağı, ağaç dikim etkinliğinin ilk etabının ise önümüzdeki haftalarda yapılacağı belirtildi.