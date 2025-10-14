13.10.2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolunun 10 – 11’inci km’leri arasında, Erdal NURÇİN (E-34) 111 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SF 035 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Peridot Rent A Car isimli işletme önlerine geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyretmekte olan Reza AKHLAGHI (E-27) yönetimindeki PY 340 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmaya müteakip savrulan PY 340 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak takla atmış, SF 035 plakalı araç ise yolun solunda bulunan bir apartmana ait tabelaya ardından da apartmanın çevre duvarına çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu ağır yaralanan PY 340 plakalı araç sürücüsü Reza AKHLAGHI ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hediyeh SHAHRIARI (K-27) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından her iki şahıs Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan SF 035 plakalı araç sürücüsü Erdal NURÇİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.