Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) ait elektrik borçlarının tahsiline yönelik mali düzenleme içeren yasa gücünde kararnameyi onayladı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnamede, kararnamenin döviz artışından (enflasyondan kaynaklanan) dolayı oluşan ekonomik sıkıntılar nedeni ile tüketicilerin ödeme güçlüğü yaşadığı ve Kıb-Tek’in alacaklarını tahsil etmekte zorlandığı dikkate alınarak hazırlandığı kaydedildi.

Kararname kurallarının kapsamı şöyle ifade edildi:

“Gerçek veya tüzel kişi olan tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan birikmiş elektrik tüketim borçları ile gecikme zamlarının, pProje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ile gecikme zamlarının, yanlış bağlantı neticesinde oluşan ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ve/veya okunamayan ve/veya yanlış/eksik okumadan kaynaklanan ihtilaflı borç ve/veya gecikme zamlarının, iflas ve/veya tasfiye aşamasında bulunan mahkemelik olan borçların tahsili, kamu kurum ve kuruluşları ile kuruluşları ile Vakıfların yönetiminde olan üniversiteler, Devlete ait olan ve/veya Devlet'in hissesi bulunan ve/veya Devlet'in tarafı olduğu ve/veya yap işlet devret modeli yerler, belediyelere ve sulama birliklerine ait su motorlarına ait sayaçların, Kıbrıs Vakıflar idaresine bağlı Camilere ait sayaçların borçlarının ve/veya gecikme zamlarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler.”

Özellikle birikmiş borçların tahsili için yeni yöntemler sunmayı hedefleyen kararnamede yer alan bazı düzenlemelere göre, tek bir defada ve peşin olarak anaparanın tamamını ve bu anaparaya ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş gecikme zamlarının yüzde 20'sinin ödenmesi halinde birikmiş anapara ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş olacak.

Taksitlendirilen borçlar, borç miktarı esas alınarak en fazla 30 aya kadar bölünebilecek. İhtilaflı ve mahkemelik borçlar, kamu kurumları, vakıflar yönetimindeki üniversiteler, belediyelere ve sulama birliklerine ait borçlar için ise 10 yıla kadar taksit imkanı sunulabilecek. Bunun yanında belirtilen koşulları karşılayan kurum ve kuruluşların borçlarının ödenmesi halinde gecikme zamları silinebilecek.

Düzenlemeden faydalanmak isteyen borçluların 31 gün içinde KIB-TEK’e başvuru yapması gerekiyor.