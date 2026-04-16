Girne’de trafik ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan araçta yaklaşık 50 gram hintkeneviri bulundu. Araç sürücüsü İ.K (E-20) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30'da Ziya Rızkı Caddesi’nde meydana gelen olayda, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındı. Soruşturma sürüyor.

- Kumarhanede cep telefonu hırsızlığıyla ilgili bir kişiye tutukluluk

Girne’de bir kumarhanede unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili zanlı olarak görülen A.D. (E-36) tutuklandı.

Salı günü saat 03.30'da meydana gelen olayda, kumarhanede müşteri olarak bulunan kimliği meçhul kişinin, oyun makinesi üzerinde unutulan cep telefonunu çalması üzerine yürütülen polis soruşturmasında, zanlı olarak görülen A.D. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

- Gazimağusa’da çevreye rahatsızlık

Gazimağusa’da 263 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen E.Ç (E-51) tutuklandı.

Liman Yolu Sokak’ta dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

- İkamet izinsiz üç kişi tespit edildi

Polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde üç kişinin ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi.

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde dün yapılan denetimlerde tespit edilen şahıslar tutuklanarak, haklarında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

- Lapta’da düşen kişi yoğun bakımda

Lapta’da yaklaşık 2,5 metre yükseklikten merdiven basamaklarına düşerek yaralanan Volkan Taçkın (E-37) yoğun bakımda müşahede altına alındı.

Dün saat 12.00'de misafir olarak bulunduğu evde, dört ayaklı demir üzerinde montajsız halde bulunan bir tahtaya oturduğu sırada dengesini kaybeden Taçkın, sırtüstü düşerek yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taçkın, yüz kemiklerinde kırık ve böbreğinde kanama teşhisiyle tedavi edildikten sonra cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma sürüyor.

- Taşkınköy’de tüpten sızan gaz yangına neden oldu

Taşkınköy’de bir evin bahçesinde piknik tüpü üzerinde yemek yapıldığı sırada çıkan yangında, tüp ile ahşap dolap zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 12.30'da meydana gelen yangının, muhtemelen tüp üzerine hacminden büyük tencere konulması ve tüpün arızalı vanasından gaz sızması sonucu çıktığı kaydedildi.

Yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.