Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hellimin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğrudan olmasa dahi Yeşil Hat üzerinden dolaylı erişimini mümkün kılacak süreçte önemli bir eşiğin daha aşıldığını kaydetti.

Düzenlemede belirtilen gereklilikleri denetlemek üzere Bureau Veritas Paris’in Paris Ofisinin yetkilendirildiğini ifade eden Erhürman, bundan sonraki aşamaların da süratle tamamlanması, içerideki ve dışarıdaki geriye kalan sorunların aşılması ve söz konusu ticaretin en kısa sürede fiilen başlaması amacıyla çalışmalarının, yetkili kurumlarla birlikte kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, hellimin Avrupa Birliği’nde PDO tescili ve Yeşil Hat üzerinden ticarete açılması süreci hakkında yazılı açıklama yaptı.

Göreve gelmesinden sonra başlayan görüşme sürecinin ilk gününden itibaren ortaya koydukları taleplerden birinin, “hellim” ile ilgili sürecin en hızlı bir şekilde tamamlanması olduğunu hatırlatan Erhürman, bunun için 31 Ocak tarihinin belirlendiğini ancak bu süre aşılmış olmasına karşın sürecin tamamlanmadığını ifade etti.

Hellimin PDO tesciline ilişkin mevzuat ile birlikte, ürünün Yeşil Hat üzerinden ticaretini mümkün kılacak Yeşil Hat uygulama kararının, 12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak, yürürlüğe girdiğine işaret eden Erhürman, bu kapsamda, söz konusu düzenleme uyarınca denetimleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilmesi gereken kurumun, yaklaşık beş yıllık bir gecikmenin ardından 6 Nisan 2026 günü atandığını kaydetti.

-“Önemli bir eşik daha aşıldı”

Bu çerçevede, hellimin Yeşil Hat üzerinden ticaretine imkân sağlayacak düzenlemede belirtilen gereklilikleri denetlemek üzere Bureau Veritas Paris’in Paris Ofisinin yetkilendirildiğini belirten Erhürman, “Bu sayede, en önemli ihraç ürünlerimizden biri olan hellimin Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan olmasa dahi Yeşil Hat üzerinden dolaylı erişimini mümkün kılacak süreçte önemli bir eşik daha aşılmıştır” vurgusu yaptı.

-“Ticaretin en kısa sürede fiilen başlaması amacıyla çalışmalarımız yetkili kurumlarımızla birlikte, kararlılıkla devam edecek”

Bundan sonraki aşamaların da süratle tamamlanması, içerideki ve dışarıdaki geriye kalan sorunların aşılması ve söz konusu ticaretin en kısa sürede fiilen başlaması amacıyla çalışmalarının, yetkili kurumlarla birlikte, kararlılıkla devam edeceğinin altını çizen Erhürman, “Hellim, adamızın ortak kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçasıdır. Bu değerli ürünün eşit ve adil biçimde değerlendirilmesi hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.