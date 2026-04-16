Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, çevrenin korunmasının, yalnızca kurumların değil, tüm bireylerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Tamer Dayıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Gemikonağı bölgesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’ne hizmet veren Akdeniz Evleri’nden çevreye lağım suyu bırakıldığı ihbarı üzerine, Lefke Çevre Dairesi ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğunu, bunun çevre ve halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Benzer sorumluluk sahibi yaklaşımların çevre bilincinin gelişmesine de katkıda bulunduğunu belirten Dayıoğlu, "Çevrenin korunması, yalnızca kurumların değil, tüm bireylerin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın da duyarlılık göstererek ilgili makamlara bildirimde bulunmalarını önemle rica ederiz" dedi.