Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yarından itibaren biteceğini açıkladı.

Güneşköy Trafo Merkezi’nde geçen cuma yaşanan patlamadan sonra termik santrallerden birinin arızalandığını, ekiplerin bu sabah itibarıyla arızayı gidermek için çalışmaya başladığını kaydeden Aydın, bu akşam saatlerinde çalışmaların tamamlanmasıyla termik santralin devreye konulmasının hedeflendiğini söyledi.

BRT’de, Manşet+ programında konuşan Dalman Aydın, elektrikte son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, Kıb-Tek’e yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Her yıl sisteme yaklaşık 10 bin abonenin dahil olduğunu belirten Aydın, “Üretimde artış yapılmasa talebi karşılayamazdık. Güneşköy’deki arıza olmasaydı bugün kesintileri konuşmayacaktık” dedi.

-“Sabotaj konusunu herkes farklı taraflara çekmeye çalıştı”

Güneşköy’deki arızayla ilgili teknik sorun veya sabotaj üzerinde durulduğunu anımsatan Aydın, konuyla ilgili araştırmanın başladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nun bu konuyla ilgili olağanüstü toplandığını da anımsatan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, toplantıda polisin, Kıb-Tek’in teknik elemanlarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nden uzmanların konuyu araştırmasında hemfikir olunduğunu ve sürecin başladığını söyledi.

-“Koruma sistemi neden devreye girmedi? Hassasiyetle araştırmamız gereken bu”

“Sabotaj konusunu herkes farklı taraflara çekmeye çalıştı” diyen Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şüphe personelimizden veya herhangi birinden değil. Arızanın olduğu yerde bitmesi gerekirdi. Koruma sistemi neden devreye girmedi de arıza Güneşköy santralinden Lefkoşa’ya, Teknecik ve Kalecik’e kadar ulaştı. Hassasiyetle araştırmamız gereken bu, bunun sebebini araştırıyoruz...”

-“Güneşköy’deki olay bakımsızlıktan kaynaklanmadı”

Yakın zamanda Lefkoşa Trafo Merkezi’ne yakıcı madde döküldüğünü, Meriç Trafo Merkezi’ne de müdahale edildiğini anımsatan Dalman Aydın, bütün bunlar dikkate alındığında teknik sebeplerle birlikte bunun bir sabotaj olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

Kamuoyunda “Santrallere bakım yapılmıyor, ihmal var” gibi bir algı oluşturulmak istediğini de dile getiren Kıb-Tek Müdürü Aydın, santrallerde ve trafolarda mevsim geçişlerinde planlı şekilde bakım yapıldığını vurguladı.

Aydın, “Bu olay bakımsızlıktan kaynaklanmadı. Hatta oradaki klimaların çalışmadığına dair de söylemler oldu. Tesadüfen bir gün önce Güneşköy’deki bütün klima bakımları yapılmıştı” dedi.

-Yatırımlar

Kıb-Tek’e yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Dalman Aydın, 2022’de Başbakan Ünal Üstel tarafından göreve getirildiğini anımsatarak, bu tarihten itibaren Kıb-Tek’in üretim, iletim, dağıtım bacaklarını bütün olarak ele alıp sıkıntı yaşanan noktalara çözüm bulmak için çalıştıklarını dile getirdi.

O dönemde kurumun mali durumunda da ciddi sıkıntılar olduğunu, depolarda yakıt bulunmadığını kaydeden Aydın, Başbakan Ünal Üstel önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin de katkılarıyla yakıt sorununun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Dalman Aydın, santral bakımlarının başlatıldığını, bunların bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti, bir kısmının da Kıb-Tek tarafından yapıldığını ifade ederek, bu süreçlerin uzun olduğunu anlattı.

Aydın, iletimle ilgili alt yapı çalışmalarında projelerin hazırlandığını, birkaç ihalenin de tamamlandığını belirterek, Yeni Boğaziçi bölgesindeki iletim hatlarının yenileceğini, Lefkoşa – Teknecik Santrali arası izolatörlerin de değiştirileceğini söyledi.

Bunların maliyetinin 500 bin Dolar, santrallerin bakım anlaşmalarının da 10 milyon Doların üzerinde olduğunu kaydeden Dalman Aydın, Sınırüstü-İskele bölgesinde artan talebi karşılamak üzere yaklaşık 7,2 milyon Dolarlık trafo merkezinin devreye konulduğunu kaydetti.

Lefkoşa Trafo Merkezi’ne yaklaşık 5 milyon Dolarlık kapasite artırımı yapıldığını, bununla ilgili ihalenin tamamlandığını kaydeden Aydın, Mağusa bölgesindeki trafoların yaklaşık 8.2 milyon Dolarlık ihalesinin de tamamlandığını dile getirdi.

Gönyeli-Lefkoşa bölgesinde yaşanan sıkıntıların aşılması için yaklaşık 5 milyon Dolarlık proje hazırladıklarını, bölgeye trafo ve yeraltı şebeke takviyesi yaptıklarını aktaran Dalman Aydın, tüm bunlar için güçlü bir finansa ihtiyaç duyulduğunu da söyledi.

Kıb-Tek Genel Müdürü Aydın, göreve geldiklerinde birçok bankaya kredi borçları bulunduğunu, sonrasında bunları birkaç bankada topladıklarını ifade ederek, “Bugün itibarıyla tüm kredi borçlarını ödedik ve güçlü hale geldik. Ben bunu kabullenemeyen kesimler olduğunu düşünüyorum” dedi.

Şahsına, kuruma ve hükümete ciddi saldırılar olduğunu da söyleyen Kıb-Tek Müdürü Aydın, “kurum hiçbir iş yapmıyor” izlenimin yaratılmak istendiğini de ifade ederek, yatırımları ve projeleri durmaksızın sürdüklerini vurguladı.

Düşük güçte çalışan santrallerin kapasitelerinin artırılmasının olumlu sonuçlarını gördüklerini söyleyen, her yıl sisteme yaklaşık 10 bin abonenin dahil olduğunu dile getiren Dalman Aydın, “Üretimde artış olmasaydı talebi karşılayamazdık. Güneşköy’deki arıza olmasaydı biz bugün kesintileri konuşmayacaktık” dedi.