Hükümetin, ülkede kaçak olarak bulunan kişilerle mücadele kapsamında devreye soktuğu İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim aracı bugün Girne pazarında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, pazarda bulunan kişilerin ikamet izinleri kontrol edildi.

Polis ekipleri ve Girne Kaymakamlığı personelinin yaptığı incelemelerde, ülkede kaçak olarak bulunanlar tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ve kaçak yaşamla mücadelede taviz verilmeyeceği belirtildi.