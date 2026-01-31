Milli Eğitim Bakanlığı, Kolej Giriş Sınavı’nın birinci basamağının (KGS-1) sonuçları açıkladı.

Sınavın sonuçları aday numarasına göre Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden (www.mebnet.net) duyuruldu.

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı olan KGS-2, 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, KGS-1 ve KGS-2’den elde edecekleri puanların yüzde 50’şer oranla hesaplanmasıyla oluşturulacak Kolej Giriş Puanına göre sıralanacak.