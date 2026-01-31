Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni, dün saat 14.00’te, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ, 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği 163 yüksek lisans ve doktora ile 700’ü aşkın ön lisans ve lisans mezunu ile toplam mezun sayısını 78 binin üzerine taşıdı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, törene, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ada Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Yorulmaz, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, VYK Üyesi İsmail Güneş Güneşoğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici'nin yanı sıra üniversite temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Mezunların alkışlar ve müzik eşliğinde stadyuma girişiyle başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Ud Sanatçısı Ahmet Sönmez ve ekibi tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti. Dinleti sonrasında, müzisyen ve ekibine DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından çiçek takdim edildi.

Programın devamında, mezunlar adına Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu ve DAÜ Yazılım ve Yapay Zekâ Geliştirme Kulübü’nün Kurucu Başkanı Mehmet Oktar Önder, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü birincisi Buse Dülger, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü birincisi Caleb Sakala ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programı mezunu Oğuz Ufuk Haksever konuşmalarını gerçekleştirdi. Tören, mezun temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sembolik ağaç dikiminin ardından, protokol konuşmaları ile devam etti.

-“Mezunlarımız, Üniversitenin ve Ülkenin Temsilcileri”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, açılış konuşmasında mezuniyetin yalnızca bir diploma değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, mezunların aldıkları eğitimle topluma katkı sağlayacak bireyler olarak önemli roller üstleneceklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana verdiği mezun sayısının 78 bine ulaştığını belirten Kılıç, mezunların dünyanın dört bir yanında üniversitenin ve ülkenin temsilcileri olduğunu dile getirdi. Mezunlara hitaben, hayat yolculuklarında her zaman “kolay olan” ile “doğru olan” arasında bir tercih yapacaklarını belirten Kılıç, gerçek liderliğin belirsizlik anlarında sorumluluk almaktan, ilkelere sadık kalmaktan ve cesaretle doğru olduğuna inanılan yolu seçmekten geçtiğini vurguladı. Mezuniyetin bir veda değil, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ömür boyu sürecek bir bağ olduğunu ifade eden Kılıç, mezunlara dürüstlük, adalet ve sorumluluk değerlerini pusula edinmeleri tavsiyesinde bulunarak, başarılarla dolu bir gelecek diledi.

-“Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Ömür Boyu Sürecek Bir Bağ”

VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezuniyetin yalnızca akademik bir başarı değil, aynı zamanda doğruyu savunma ve sorumluluk alma bilinciyle başlayan yeni bir yaşam dönemi olduğunu vurguladı.

Mezunlara hitaben, hayatları boyunca farklı makam ve ünvanlar üstlenebileceklerini ancak hiçbir koşulda hukuk, adalet ve vicdan çizgisinden ayrılmamaları gerektiğini belirten Özcenk, her zaman kolay ve popüler olanı değil, doğru ve adil olanı savunmanın önemine dikkat çekti.

Doğru yolda yürüyenlerin zaman zaman yalnız kalabileceğini ancak tarih önünde asla mahcup olmayacaklarını ifade eden Özcenk, DAÜ’nün ve ülkenin bilgisi, vicdanı ve cesaretiyle hareket eden gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Aileleri, karakter sahibi bireyler yetiştirdikleri için tebrik eden Özcenk, akademik ve yönetsel kadroya ise zor koşullara rağmen bilime ve eğitime sahip çıkmalarından dolayı teşekkür etti. Mezuniyetin bir ayrılık değil, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ömür boyu sürecek bir bağ olduğunu vurgulayan Özcenk, mezunlara hukuku pusula, vicdanı rehber edinmeleri tavsiyesinde bulunarak başarılar diledi.

-“Bugünün Yıldızları Mezunlar”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında, mezuniyetin hem mezunlar hem de aileler için özel ve gurur verici bir gün olduğunu vurguladı. Hocanın, bugünün yıldızlarının mezunlar olduğunu belirterek, onları başarılarından dolayı tebrik etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ile ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, lisansüstü mezunlara diplomalarının verilmesi ve doktora tez danışmanlarına ödüllerinin sunulmasıyla devam etti. Ardından, lisans ve ön lisans mezunları diplomalarını aldı. Tören, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Rektör Yardımcıları eşliğinde gerçekleştirilen geri sayımın ardından, mezunların keplerini fırlatmasıyla sona erdi.