ABC News’ün haberine göre New South Wales (NSW) eyaletinden 16 yaşındaki Jeremy Webb kamp gezisinde sığır eti yedikten sonra nefes almakta zorlanarak hayatını kaybetti.

Çocuğun ölüm nedeninin başta astım olduğu belirtildi. Yetkililer Webb’in ölüm nedeninin ‘kene ısırığı kaynaklı memeli hayvan etine karşı anafilaktik reaksiyon’ olduğunu ve bunun astım krizini tetiklediğini doğruladı.

Klinik immünolog ve alerji uzmanı Sheryl van Nunen, Webb’in ölümünün ülkede belgelenmiş ilk, dünyadaysa ikinci ‘memeli hayvan eti alerjisi kaynaklı ölümcül vaka’ olduğunu duyurdu.

‘Alpha-gal sendromu’ (AGS) olarak bilinen kırmızı et alerjisinden ilk kez bir insan ABD’de ölmüştü.

New Jersey eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki bir pilot, 2024’te ailesiyle gittiği kampta yediği biftek nedeniyle ilk alerji krizini geçirdi. Olaydan iki hafta sonra adam hayatını kaybetti.

Araştırmacılar, pilotun kan örneklerinde net şekilde alpha-gal alerjisi bulguları tespit etti. Kasım 2025’te ölümün ciddi bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi kaynaklı olduğu belirlendi.

Alpha-gal sendromu

Kene nedeniyle et ve süt ürünlerine karşı alerji yapan hastalık alpha-gal sendromu dünya genelinde yayılıyor. Türkiye Parazitoloji Dergisi’nde yer alan bilgiye göre hastalığın tanımı şöyle:

* AGS, primat olmayan memelilerin hücrelerinde ve dokularında bulunan, galaktoz-a-1,3-galaktoz (a-Gal) olarak bilinen bir karbonhidrata karşı spesifik immünoglobulin E (IgE) antikorları geliştiğinde ortaya çıkan karmaşık bir alerjik reaksiyondur.

* AGS’nin gelişiminde rol oynayan a-Gal antijenleri, başta Amblyomma americanum olmak üzere çeşitli kene türlerinin tükürük bezlerinde ve tükürüklerinde tespit edilmiştir. Kene tükürüğünde bu antijenlerin tanımlanması, kene ısırıklarının bireyleri a-Gal’e karşı duyarlı hale getirmedeki potansiyel rolünün altını çizmekte ve AGS ile ilişkili karmaşık immünolojik süreçlere katkıda bulunmaktadır.

Fotoğraf: Pexels

* Alpha-gal alerjisi olan kişiler sığır eti, domuz eti, kuzu eti veya diğer memelilerin etini yediğinde döküntü, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi çeşitli semptomlara neden olan alerjik reaksiyonla karşılaşırlar.

‘Kırmızı et alerjisi’ olarak tanımlasa da, alpha-gal sendromu şunlarda da alerjiye neden olabiliyor:

Süt

Peynir

Jelatin

Bazı ilaçlar (örneğin heparin)

Bazı kişisel bakım ürünleri

Hastalığın en bilinen taşıyıcısı ABD’nin güneydoğusunda yaygın olan kene türü Lone star tick.