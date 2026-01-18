Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir, hükümetin açıkladığı asgari ücret teşvikinin vergiye tabi olup olmayacağı konusunda belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kendir yazılı açıklamasında UBP-DP-YDP hükümetinin asgari ücreti hayat pahalılığı oranının altında artırıp altı ay boyunca aylık 2 bin TL teşvik vereceğini açıklamasının ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Kendir, yürürlükteki vergi düzenlemelerine göre bu ek ödemenin “ücret” kapsamında değerlendirilmesi halinde asgari ücretliden vergi alınabileceğini ifade ederek Maliye ve Çalışma Bakanlıklarını konuyu bir an önce netleştirmeye davet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılının ilk asgari ücretini yüzde 18,39 oranında artırarak brüt 60 bin 618 TL olarak açıkladığını, ayrıca altı ay boyunca toplam 12 bin TL’lik destek ödemesi yapılacağını duyurduğunu anımsdatan Kendir, Bakanlığın bu artışı yüzde 22,90 seviyesine tamamlayarak çalışanların ekonomik şartlar karşısında korunmasını hedeflediğini belirttiğini aktardı.

Ancak Kendir, mevcut vergi mevzuatına göre hizmet karşılığında alınan her türlü para ve menfaatin “ücret” kapsamında değerlendirildiğini, yalnızca yıl başında belirlenen asgari ücretin vergiden muaf olduğunu vurguladı. Bu çerçevede kamuoyunda bazı soruların gündeme geldiğini ifade eden Kendir, asgari ücret düzeyinde maaş ödenen KKTC vatandaşlarına yapılacak 6 aylık destek ödemesinin beyana tabi olup olmayacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Kendir ayrıca, bazı çalışanların sırf teşvikten yararlanmak için ücretlerini bilinçli olarak asgari ücrete düşürmesi halinde bunun denetlenemeyebileceğini, sosyal güvenlik yatırımlarının zarar göreceğini, işverenlerin ise avantajlı duruma geçeceğini savunarak, bunun yanında, asgari ücretin 2 bin TL üzerine kadar maaş alan çalışanların destekten yararlanamayacak olmasının aynı işyerlerinde ücret adaletsizliğine yol açabileceğini kaydetti.

HP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir, tüm bu belirsizliklerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından gecikmeden netleştirilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesinin şart olduğunu vurguladı.