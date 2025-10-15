(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Zekeriya Beyoğlu ve Ahmet Serdar Gezmen yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 4 Eylül 2025 tarihinde Haspolat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip tarafından zanlı Zekeriya Beyoğlu’nun kalmakta olduğu ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada bir adet içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olan ucu yanık sigara ve yaklaşık 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis,akabinde zanlının ikametgahı yanında park halinde bulunan EY 280 plakalı araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlı Ahmet Serdar Gezmen'in üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı Gezmen’in de suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu süre zarfından ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlıların suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlı Beyoğlu’nun ifadesinde uyuşturucuyu 1 Ekim’de 20 gram olarak aldığını, bir kısmını içip, birazını zanlı Gezmen’e verdiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.