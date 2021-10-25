Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Meclis iki haftadır toplanamıyor.
Arsız bir rahatlık var milletin vekillerinde...
Döviz kurları yine çıldırdı.
Bugün akaryakıt ve tüp gaza okkalı zam bekleniyor.
Kurlardaki yükseliş bizim gibi dövize bağımlı yaşayan bir ülkede anında fiyatlara yansıyor.
Pahalılık almış başını gidiyor...
Video skandalı konusu hala kapanmadı, ülke gündeminde yarattığı şok etkisi devam ediyor.
Başbakan Saner'in bugün istifa etmesi bekleniyor.
Üzerimizden bu yükü atmamız gerekiyor artık.
Mafyalar ülkeyi ele geçirmiş...
Hatta yerel mafyalarımızla Türkiye mafyası rekabet halinde…
Paylaşılamayan şeyler var bu ülkede...
UBP'de kurultay yarışı çok acımasızca geçiyor.
En son ne zaman olaysız bir kurultay gördük hatırlamıyoruz.
Bakalım bu kurultayda neler göreceğiz.
Ülkenin başıboş...
Cumhurbaşkanı Türkiye'yi böyle bir zamanda karış karış geziyor.
Türkiye'de girilen ekonomik çıkmaz ve pahalılık bizi de etkiliyor.
Türkiye zordaysa bilin ki biz daha zordayız.
Türkiye hapşırıyor, biz Covid oluyoruz...
Pandemi zaten canımıza okudu...
Asgari ücretlisi, esnafı, çitçisi, hayvancısı toplumun her kesimi ilk defa bu kadar çaresiz ve yalnız hissediyor.
En kötüsü umudumuzu kaybettik...
Hepimiz biliyor ki seçim olacak Ahmet gidecek Mehmet gelecek...
Yine bir şey değişmeyecek...
Artık hiç bir siyasi bize inandırıcı ve samimi gelmiyor, güven vermiyor.
Muhalefetin bile muhalefet edecek mecali kalmadı.
Hangi parti bu hale gelmiş bir ülkenin yönetimine talip olmak ister zaten...
Peki bu bunalımdan nasıl çıkacağız?
Aynı yöntemi deneyip arklı sonuç mu bekleyeceğiz?
Hadi bizden geçtik çocuklarımız torunlarımız aydınlık, refah bir ülke görebilecek mi?
Bu bozuk düzeni, çürümüş siyasi anlayışı değiştirecek tek güç içimizde.
Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
Kurtarıcı beklemeyeceğiz...
Bizim yalnız ve güzel ülkemiz bunu hak etmiyor...
Önce başımızdakilere iyi bir ders vereceğiz.
Bu ders tabi ki sandıkta olacak.
Bizden önceki nesil Rum mezalimi ile mücadele etti.
Çoğu gün yüzü görmedi, büyük travmalar yaşadı...
Onlar çocukları için toprağa düştü, hayatlarını fada etti..
Rumların önünde başı eğik durmayalım diye ellerinden geleni yapıp tarih yazdılar.
Peki biz çocuklarımız için ne miras bırakacağız?
Biz böyle giderse değil Rumların önünde başı eğik yaşamak tüm dünyanın önünde ezik bir nesil bırakacağız.
Bu topraklarda özgürce yaşamanın bedelini büyüklerimiz ödedi ama kalıcı olmanın da bedelini biz ödemek zorundayız.
Hadi atalım üzerimizden şu ölü toprağını...
MESAJ KUTUSU
Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, yarın akşam Lefkoşa’nın tüm örgüt başkanlarını AKM’de toplayarak yol haritası belirleyeceğiniz konuşuluyor. Böyle kritik günlerde yerinde bir karar ürettiniz, partili hayli memnun. Umarız diğer ilçeler de dedikoduyu bırakıp partinin yeniden yapılandırılması için saksıyı çalıştırırlar…
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Sayın İnanç BABALİKİ, Kalkınma Bankası’nın esnafa vermeyi taahhüt ettiği krediler yalan oldu diyorlar. Bu konuda hedef binin üzerinde iken sadece üç-beş esnafın bundan yararlanması kendilerine hayal kırıklığı yarattı…
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Sayın Ersan SANER, yaşanan kriz nedeniyle büyük ihtimal bugün adaylığınızı geri çekeceğiniz konuşuluyor Ha keşke daha ilk günlerde konuyu parti yetkili kurullarına götürüp parti tabanının da görüşünü alsaydınız. Allah bu dönem size sabırlar ve kolaylıklar versin…
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Sayın Emine UZUN, UBP İskele parti meclisi adayı olarak bölgenin kaderini değiştireceğiniz yönündeki vaatlerinizi yerine getirmek için bir de milletvekili seçimlerine girip kazanmak gerek değil mi? Ne yazık ki sizin bölge yıllardan beridir sadece seçimlerde ilgi gördü ve kazanan vekiller parmaklarını bile kıpırdatmadılar…
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Sayın Mustafa KÖKER, pek kıymetli olgunuzun çok genç yaşta vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Turgay AVCI, birilerinin intihal sonucunda haksız yere unvan alanların peşine düştüklerini biliyor muydunuz? Hele de bir profesör var ki onun foyası bir ortaya çıkarsa yer gök inleyecek diyorlar. Bu konuda biraz hareketlenmekte yarar görüyoruz…
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Sayın Cem DANA, video skandalı en fazla da sizi etkileyerek fena halde sinirlerinizi bozmuş. Kurultay ve seçim ardından da genel seçimler bakalım beraberinde hangi karagözlükleri beraberinde getirecek…Acaba belediye başkan adaylığınız bazılarını rahatsız mı ediyor dersiniz?
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Sayın Resmiye CANALTAY, Girne turizm limanının özelleştirilmesi için deniz aşırı yerlerde düğmeye basıldı diye duyduk. Burada çok kişinin gözü vardı demek ki şanslı işletme belirlendi kendileri için yeni yıl hediyesi olacak. Muhalefet ve sendikalar özelleştirmeye fena bozulacak gibi görülüyor…
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Sayın Fatma Durdu KAŞİF, babanızın ve kayınpederinizin izinden giderek siz de aktif siyaset için adımınız atmış ve parti meclisi için adaylığınızı ilan etmişsiniz. İlk duyumlar hayli olumlu, artık siyaseti genç ve enerji dolu insanlara bırakmalı değil mi? Hayırlı ve uğurlu olsun…
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Sayın Erdal SÜREÇ, çok hassas mir kalp ameliyatı sonrasında sağlığınıza kavuştuğunuzu memnuniyetle öğrendik, büyük geçmiş olsun. Eskiler şimdiki gençlere göre çok daha sağlam bünyeye sahip oldukları için başarı şansı da büyük oluyor…
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Sayın Çetin SADELİ, DP’nin başta Lefkoşa olmak üzere ada genelinde tüm örgütlerini yenileme çalışması başlatarak şimdiye kadar hiç yapılmayanı yapıyorsunuz. Zira partinizin kemikleşmiş oyları var ve bunu iyi değerlendirmek gerek…