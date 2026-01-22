Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Macaristan Cumhuriyeti’nin yapmış olduğu 20,000 Euro mali katkıdan dolayı en derin teşekkürlerini sunmaktadır. 7 Ocak 2026 tarihinde gönderilen bu bağışlar, Komite'nin 2026 yılında kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunmakta; uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesini hedeflemektedir.

KŞK, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun iki kararında yer alan bir mekanizma kurulması çağrısının ardından, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında varılan bir anlaşmayla, Nisan 1981'de Birleşmiş Milletler himayesinde kurulmuştur.

Kıbrıs'taki kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iadesine ilişkin KŞK Projesi 2006 yılında aktif olarak işlev kazanmıştır ve Avrupa Birliği projenin ana mali destekçisi olmaya devam etmektedir.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1,063 kişi kimliklendirilmiş ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edilmiştir.

Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duymaktadır.