Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL- SEN), 27 Ocak Salı günü Telekomünikasyon Dairesi tüm şubelerinde grev ve Yeni Meclis Binası önünde eylem yapacağını duyurdu.

TEL-SEN’den yapılan açıklamada, grev ve eylem sebebi olarak fiber optik protokolünün içeriği gösterildi.

Açıklamada, “Bu anlayışa karşı; halkın malını, milletin hakkını ve ülkemizin geleceğini korumak adına grev kararı almış bulunmaktayız.” denildi.

27 Ocak Salı günü 08.00 – 13.00 saatleri arasında Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinin grev nedeniyle kapalı olacağının belirtildiği açıklamada, aynı saatlerde yeni Meclis binası önünde eylem ve saat 11.00’de açıklama yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bazı sendikaların da eyleme destek vereceği aktarıldı.