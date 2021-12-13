Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Artık adaylar belirlerdi sıralamalar da öyle…
Çok büyük mücadele ettiler önce aday olup sonra üst sıralarda yer alsınlar diye!
İçlerinde çok ciddi para harcayanlar da var…
Tabi ki bizi ilgilendirmez, para bolsa, harcayacaksın ki koltuklardan birini kapacaksın!
Kazanan adaylar hafta sonunu çoktan unuttu şimdi tamamen 23 Ocak tarihine odaklandı…
Eve girmiyorlar, kulaklarından telefonu eksik etmiyorlar!
Gözlerimle gördüm bu iş için 5 telefon taşıyan bile var…
Karma oy var ya her bölgenin telefonu ayrı!
İlk sınavı hafta sonu geçtiler şimdi büyük yarış başlıyor…
Daha da ileri gidelim, başka partilerin adayları ile ittifak yapanlar bile var!
Sen beni bu bölgede ben seni şu bölgede destekleyeceğim diye karma liste yapıyorlar…
Çünkü bu işler artık hesap kitap işi!
Tek bir oyun bile önemi büyük…
Onun için başka partilerden gelecek olan karma oylar belki de ipi göğüslemek için geçerli bir neden olacak!
Ne kadar çok tercih o kadar vekil sandalyesine yaklaşmak demek…
Bunun adına bizde demokrasi diyorlar!
Seçmen başka partilerden de adaylara oy verebilmeliymiş…
Bizce yanlış!
Ama onlara göre adını demokrasi ve seçme özgürlüğü koymuşlar…
Partisini filan düşünenlerin sayısı da çok fazla değil!
İdeolojiler gitmiş, yerini seçilme hırsı ve ihtirası kaplamış…
…
Dün birkaç aday olamayan kişilerle görüştük…
Sosyal medyada genelde şöyle yorumda bulunuyorlar;
Bundan sonrası artık partim için çalışacağım!
Hedefimiz tek başına iktidar olmak…
Ama bu yazılanlar bile tamamen seçimler sonrası pay kapma yarışından başka bir şey değil!
Aday oldular ya kaybetseler bile partileri muhakkak onları görecektir…
Bizdeki siyaset anlayışı böyle çünkü!
Sosyal medyada parti yalakalığı tam gaz giderken gerçekte böyle değil…
Partili kaliteli aday istemiyormuş!
Çünkü sistem bozulurmuş…
Gayet mantıklı geldi bize çünkü, toplumsal değerlerin hızla erozyona uğrayıp yerini bireysel menfaatler aldığını zaten uzun bir zamandır yazarız!
Kaybeden aday adayı diyor ki;
Yahu bunlar nasıl bir seçmendir ki adayları yanlarına çağırıp sırtlarını sıvazlamamızı istiyorlar…
Arkadaş sen bunca yıldır partilisin, bunu daha yeni mi keşfettin!
Partilinin sırtını sıvazlayacaksın, gönlünü alıp kapısına kadar gideceksin…
Düğünler, sünnetler ve cenazeleri asal kaçırmayacaksın!
Sekreterine talimat ver gazetelerden vefat ilanlarını takip ettirip, hiçbirini kaçırmamak için itina gösteren siyasiler olduğu zaten bir gerçek…
Yedirecen, içirecen ve tabi ki seçildiğin taktirde kendinin bile inanmayacağın sözler vereceksin!
Ondan sonra gelsin oylar ve vekil mazbatası…
…
Bir kesim de var ki, aday bile olamadıkları için dizlerini dövmeye başladılar…
Hem de vekil oldukları halde!
Kaybettikleri için aynaya bakmak yerine kendi partili arkadaşlarını suçluyorlar…
Organize işlermiş filan diye sitem ediyorlar!
Daha durun bakalım bizin tahminlerimize göre seçimden sonra da sandıkta kalacak olanlar var…
Onlar da o zaman çeşitli komplo teorileri üreterek nasıl kaybettirildiklerini anlatacaklar!
İşi gücü olanlar için sıkıntı yok da ya şimdiye kadar siyaseti meslek edinenler ne olacak?
Emeklilik hakları filan…
Kaybedenler ve kaybedecekler kulübü hiç üzülmesin!
Aynanın karşısına çıkıp özeleştiri yapsınlar sadece…
Soracakları tek soru da şu olmalıdır;
Ben vekil kimliğiyle bu ülke insanına ne yaptım?
Devlete katkım ne oldu?
Tek bir tuğla koyup, çivi çaktım mı, diye…
Üzülüp dert etmeye ne gerek var ki?
Sen yapamazsan gidersin yerine başkaları gelir…
O da yapamazsa o da gider başkası oturur koltuğa!
Demokrasi de zaten böyle bir şey değil midir?
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MESAJ KUTUSU
Sayın Zeki ZİYA, UBP’den Lefkoşa ikinci sıra kontenjan adaylığı konusunda bir kadın adayla birlikte adınız konuşulmaya başlandı. Bugün ya da en geç yarın son karar verilecek bakalım piyango kime isabet edecek, artık hep birlikte göreceğiz. Hayırlara vesile olsun!
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Sayın Mert TAŞKIN, DP’den Lefkoşa ikinci sıra kontenjan adaylığınız artık kesinleşti ancak parti tabanında da ciddi bir tartışma yaşanmaya başlandı. Bazı partililer şimdiden muhalefet ekipleri kurmaya başladı, işiniz bir hayli zor görülüyor!
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Sayın Erhan ARIKLI, 11 binden fazla üyesi bulunan bir parti aday belirleme seçimlerine 2 binden az üye topluyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Bir akademisyen olarak konuyu masaya yatırmanız ve gerekçelerini ortaya çıkarmanız isteyen mesajlarınız geliyor!
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Sayın Ali Şan OŞAN, aday seçilmeniz özellikle iş insanları arasında memnuniyetle karşılandı ancak asıl mesele şimdi başlıyor. Kurtlar sofrasına hoş geldiniz, adaylığınızdan rahatsız olan bazıları ittifak yapmaya başladılar bile!
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Sayın Serhat AKPINAR, DP Girne birinci sıradan kontenjan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. İpi göğüsleyip başarılı olmanız için karma oylara büyüm önem vermeniz gerektiği konuşulmaya başlandı, iyi bir ekip kurarsanız şansınızın hayli yüksek olduğu konuşulmaya başlandı…
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Sayın Cemal ÖZYİĞİT, genel seçimlerinde şu anki vekil sayısının biraz da olsa üstünde mecliste temsil edileceğiniz tahminleri yapılmaya başlandı. Bu arada sürpriz bir ismin de meclise gireceği konuşuluyor, bunu iyi değerlendirebilirseniz ibreyi yükseltmeniz hiç de zor olmayacak…
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Sayın Mücahit KAYA, sadece G.Mağusa’da değil ülke genelinde yeni bir sistemle genel seçimler için yoğun çalıştığınız gözlemlenmeye başlamış. Ailenin de büyük gücüyle kazanmakta hayli kararlı olduğunuzu söylemeye başlamışsınız, hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, aday belirleme seçimlerinde bir ilçe başkanının yasal olmayan şekilde oy kullanmasının disipline havale edilip edilmeyeceği konusunda meraklı mesajlar gelmeye başladı. Disiplin mekanizması işleyecek mi yoksa seçimler nedeniyle göz mü yumulacak diye yoğun sorular var…
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Sayın Ahmet SAVAŞAN, sizin bile tahmin edemeyeceğiniz bir sonuçla adaylık sürecini başarı ile tamamladığınız yönünde çeşitli kulisler yapılmaya başlandı. 24 Ocak günü eline makası alan sizi doğramaya başlayacak, şimdiden önlem almakta yarar görüyoruz…
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Sayın Enver HOCA, aday belirleme sürecinde siz de özellikle Girne dışındaki ilçelerden hayli makas yediniz ama seçim dışı kalmanız engellenemedi. 40 günlük süreçte ekibinizi fazlasıyla profesyonel kurmanız öneriliyor. En büyük rakibiniz yine kendi partinizin adayları olacak…
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Sayın Cemil KARZAOĞLU, belli ki bizim kasaba siyasetinde iş bilenler ve konusunun uzmanları değil de sırt sıvazlayanlar daha değerli bir konumda bulunuyor. Ülkenin en yararlı bürokratları arasında yer alıyorsunuz, başarılı çalışmalarınızın devamını bekliyoruz…
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Sayın Menteş GÜNDÜZ, bir ilçe başkanının adaylık yarışında kaybetmesi neticesinde seçimlere katılmanız için yeni formüller aranmaya başlandığını duyduk. Bölgeniz partilileri arasında birinci gündem maddesi haline geldi, bakalım son karar nasıl çıkacak!