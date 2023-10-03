Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), akademik ve idari personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim seminerlerinin ilki, çalışan haklarını koruyarak, kurumun hedeflerinin daha ileriye taşınmasını sağlayan “İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında” yapıldı. “Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında sürdürülen hizmet içi eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci eğitim sonrası yaptığı açıklamada, üniversitenin eşitlikçi, ayrımcılığa yer vermeyen bir misyonla yönetildiğinin altını çizerek, bu tür eğitimlerin de eşit hakların korunmasına yönelik hassasiyeti arttırarak, daha verimli bir çalışma ortamı sağlayacağını ifade etti