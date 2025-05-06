Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Academy of Scientific and Educational Studies (ASES) arasında, ortak bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde ve ASES iş birliğiyle 2-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında imzalanan protokol, disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek ve uluslararası alanda görünürlüğü artırmak amacıyla yapıldı.

Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra 17 ülkeden gelen bilim insanlarının katıldığı uluslararası kongrede, KAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Alp Karaca, üniversitenin araştırma alanlarındaki ilerlemeleri ve uluslararası partnerliklerinin önemini vurgulayan bir açılış konuşması yaptı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci de, protokol kapsamında ortak bilimsel araştırmalar ve akademik yayınlar gerçekleştirilmesini, konferans gibi bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini ve akademik alanda karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesini öngören bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.