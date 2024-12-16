Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri, Gençlik Dairesi’nin “Ülkemi Tanıyorum Projesi”ne katıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri, 14-15 Aralık tarihlerinde Girne bölgesine düzenlenen gezide tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

İlk gün Tatlısu’daki Minyatür Kıbrıs Müzesi’ne ardından Bellapais Manastırı ve köyüne, Girne Kalesi, Girne Turizm Limanı ve Girne Çarşısı’na giden öğrenciler, Barış Çıkarma Anıtı ve Müze Gemi ile helikopteri ziyaret etti

Gezi sonrası Lapta Gençlik Kampı’na götürülen öğrenciler, kamplardaki gönüllü liderler tarafından hazırlanan farklı aktivitelere katıldı, akşam saatlerinde öğrencilere sinema gecesi de düzenlendi.

İkinci gün Hz. Ömer Türbesi’ni ziyaret eden Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri, sonrasında okullarına götürüldü.

-Ozanoğlu

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu gençlerin projeden çok memnun kaldığını, “Ülkemi Tanıyorum Projesi”nin ada genelinde devam edeceğini belirtti.

Ozanoğlu, projeye önemli katkısı olan Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne teşekkür etti.