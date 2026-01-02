(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen katle teşebbüs suçundan tutuklanan Ali Baştürk yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Talu m olguları aktardı. Polis, 29 Aralık 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’da Şehit Doktor Ahmet Haşim Sokakta bulunan ikametgahları içerisinde 241 miligram alkolün etkisi altındayken annelerine vurduğu gerekçesiyle abisini 16 santim uzunluğundaki bıçakla göğsünden bir kez bıçakladığını açıkladı. Polis, ağır yaralanan İ.V.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, ameliyat edildikten sonra Kalp ve Damar Hastalıkları Servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün olay yerinde tutuklandığını, olayda kullanılan bıçağın emare alındığını ve doktor kontrolünden geçirilerek, rapor alındığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre zarfından müştekinin ziyaret edildiğini, ifadesinde kardeşinden şikayetçi olmadığını söylediğini aktardı. Polis, müştekinin doktorundan alınan bilgide İ.V.B.’nin atardamarının koptuğunu ve kanamasının sürdüğünü öğrendiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan alınan kan örneğinin analiz edileceğini, ayrıca ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini kaydetti. Polis memuru, yaralının durumunun netlik kazanmadığını, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.