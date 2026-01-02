(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı Ameer Shaprawi Samar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sinanoğlu, zanlı Ameer Shaprawi Samar’ın 1 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde bulunan bir market içerisinde devriyede bulunan polis ekipleri tarafından yapılmak istenilen kimlik kontrolü esnasında ekiplere göstermesi üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Polis, yapılan üst aramasında zanlının giymiş olduğu ceketin sağ cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını belirtti. Bulunan maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlının ikametgah adresini vermediği için evinde arama yapılamadığını kaydetti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.