Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, ülkenin en temel ihtiyacının erken seçim değil, "halkın giderek ağırlaşan ekonomik ve sosyal sıkıntılarının” giderilmesi olduğunu belirtti.

Civelek, yaptığı yazılı açıklamada, halkın alım gücünü artıracak, gençlerin umudunu yeşertecek, küçük esnaf, çiftçi ve emekçi kesimlerin yaşadığı zorluklara çare olacak ekonomik politikalar üretilmelmesini istedi.

Civelek, siyasi tartışmalardan çok ekonomik istikrar, üretim politikaları ve sosyal refah odaklı adımlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İktidar ve muhalefetin sorumluluk bilinciyle hareket ederek ortak bir milli duruş sergilemesinin toplumun beklentisi olduğunu ifade eden Civelek, “Partiler üstü bir anlayışla, birlikte çözüm üretme kültürü yeniden tesis edilmelidir.” dedi.

Açıklamasında kutuplaşma yerine dayanışmayı, siyasal rekabet yerine ortak aklı öne çıkarma çağrısında bulunan Civelek, halkın refahı ve geleceği için tüm kesimlerin el ele vermesinin bugün her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.