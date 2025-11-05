Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) geleneksel olarak her yıl yaz sonu organize ettiği sezonun büyük rallisi tamamlandı. Klasik Otomobil Rallisi’ni Salih-Yonca Çeliker çifti kazandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” adıyla düzenlenen ralli, iki gün sürdü.

Ralli, 1 Kasım Cumartesi sabahı saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden başladı. Güney Mesarya bölgesinde yaklaşık 120 kilometrelik 3 Sabit Hız Testinin (SHT) ardından ekipler geceyi geçirecekleri Mimoza Beach Hotel’e ulaştı.

Near East Bank’ın sponsorluğunun yanı sıra İkas Süpermarket, Mimoza Beach Hotel, CYP Duş, Güven Sigorta, Kıbrıs Biletcim, Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi”nin ikinci günü ekipler İskele bölgesinde 2 SHT yaklaşık 78 kilometre mesafe kat ettiler ve yeniden Mimoza Beach Hotel’e döndüler. Öğlen yemeğinin ardından ise ödül töreni yapılarak organizasyon sona erdi.

3 SHT’de ideal zamana en yakın dereceyi elde etmeyi başaran Salih-Yonca Çeliker çifti rallinin kazananı olurken, Osman-Zehra Çakal çifti ikinci ve Özgür-Rüzgar İnönü ikilisi üçüncü olmayı başaran ekip oldu.

Ödül töreni; Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu’nun Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu’na ve Mimoza Beach Hotel Genel Müdürü Yayın Dalgıç’a teşekkür plaketi takdim etmesiyle başladı.

Ardından KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri klasman ödüllerini ve özel kupaları takdim ederek günü noktaladı. E klasmanında Bülent-Su Evsal, G klasmanında Ali-Pembe Kelebek, H klasmanında Ertan-Ayşe Namlı, J klasmanında Halil-Florina Karalar, T klasmanında Mehmet Üşenmez-Ufuk Taş, Kadınlar klasmanında Fatoş Arca-Yaren Işık ve Çiftler klasmanında Ali-Sultan Köroğlu birincilik kupasını alan ekipler oldu. 0,323 saniye ile en iyi etap derecesini elde etmeyi başaran ekip de Salih-Yonca Çeliker çifti olurken, Herşeye Rağmen Kupası Hasan-Tezin Canpolat çiftinin ve Cemsal-Ziynet Ataoğlu ikilisinin oldu.

Markalarda ise; Ford Kupası Ahmet-Şifa Özant, Mini Kupası Halil-Florina Karalar, Mercedes Kupası Salih-Yonca Çeliker, BMW Kupası Cemsal-Ziynet Ataoğlu, JDM Kupası Kemal-Ayçin Topçuoğlu ve VW Kupası Bülent-Su Evsal ekiplerinin oldu.